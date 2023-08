Tartósan telepedett meg hazánkban: videón a bükke medvénk

A medvékkel való együttélés bizonyos helyeken zökkenőmentes, máshol pedig problémákat és veszélyeket rejt. Nemrégiben arról számoltunk be, hogy Amerikában egy férfi az otthonában éppen a garázsajtót nyitotta ki, amikor szembe találkozott az anyamedvével és a bocsával. Az anyamedve megtámadta a férfit, de nem ölte meg. Később a férfi megölette az anyamedvét és a bocsát is. Ahol azonban nem szaporodtak túl az állatok, általában nincsenek problémák. És olybá tűnik, hogy lassacskán Magyarországon is tartósan megtelepednek a medvék.

Lencsevégre kapták Mihályt, a bükki medvét / Fotó: TV2

Egyre több olyan hír érkezik be hozzánk, miszerint újabb és újabb medveészlelések vannak Magyarországon. A Mihály nevű mackót már korábban is észrevették a Bükkben, videó is készült az állatról, ebből arra lehet következtetni, hogy jól érzi itt magát, és tartósan megtelepedett. Szilvásváradon is elcsíptek egy medvét, a helyiek azonban már hozzászoktak ahhoz, hogy - miképpen a farkasokkal - immáron a medvékkel is vigyázni kell.

A bükki videó medvéjéről meg lehet állapítani, hogy Mihály. Egy sárgás sálszerű folt van ugyanis a nyakán, a szakember szerint pedig ez a fiatal példányok védjegye: mindél idősebb a mackó, annál inkább bebarnul a folt. Mihály tavaly ősszel érkezhetett Magyarországra, itt telelt, és úgy tűnik, olyan jól érzi magát nálunk, hogy végleg letelepedett.