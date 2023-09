Egyre több a medve a Bükkben, turistákkal is találkoznak

Mint arról Bors is többször beszámolt, már október óta nyílt titok, hogy a barnamedvék immáron tartósan visszatelepedtek Magyarországra. Mára már három megyében és több tucat településen jelezték, hogy láttak egy-egy felbukkanó példányt vagy éppen annak nyomait.

Mihály mellett Gellér mackó is felbukkant - Fotó: Pexels (illusztráció)

A medvék jelenlétére az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park is figyelmeztetett, a bükkiek pedig elmondták, hogy az egyik példány már át is telelt nálunk:

- Már tavaly októberben is jeleztük, hogy egy előző év májusától itt élő, kifejlett hím példány nagy valószínűséggel már áttelelhetett a Bükkben, és azóta is itt tartózkodik – tudatta a nemzeti park. A mackó olyannyira népszerű lett, hogy el is nevezték: az állat a Mihály nevet kapta és valóságos celebbé vált.

Azonban úgy tűnik, hogy azóta vetélytársa is akadt: időközben egy újabb példány is költözött Mihály mellé, amit szintén elneveztek: őt Gellérként ismerhetjük.

- A Bükkben ismét felbukkant a barnamedve. Azonban a Bükk „láthatatlan turistája” ezúttal meg is mutatta magát a túrázóknak, akiknek ezúton is köszönjük a bejelentést! Nagyon fontos, hogy ezeket a bejelentéseket igazgatóságunk számára mihamarabb tegyék meg

- kérte a Bükki Nemzeti Park, akik egy videót is mellékeltek a hatalmas példányról. Mint írták, a bejelentés a Bányahegy-Kis-kőháti zsomboly közötti turistajelzés környékéről érkezett.

- Leírásuk szerint, a világos nyaki elszíneződés alapján az egyed valószínűleg azonos az előző hetekben vadkamera által felvett példánnyal. Természetvédelmi őrünk azonnal a helyszínre sietett

- tették hozzá.

Több szakember is leszögezte, hogy a nagyragadozók visszatérése jót jelent, de nem árt ismerni bizonyos viselkedési szabályokat annak érdekében, hogy a medvékkel való együttélés zökkenőmentesen menjen. A WWF infografikát ITT, míg a a Bükki Nemzeti Park viselkedési szabályzatát ITT tekinthetik meg.