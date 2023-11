Kicsit enyhül a hőmérséklet, mutatjuk, hogy mikor üt be a lehűlés

Miközben az előző héten bőséges csapadékban, és jeges hőmérsékletű szélfújásban volt részünk, a mostani hét elején enyhébb lesz az időjárás. Hétfőn felmelegszik a hőmérséklet és 12-16 fok között fog alakulni a napi maximum. Bár élénk lesz most is a nyugati szél, az eső csak szórványosan eshet az ország északkeleti részén. Ráadásul van egy jó hírünk is, ugyanis délnyugaton már pár órás napsütésre is kilátás van, csapadék nélkül.

Néhány napig élvezhetjük még az őszi időt, a téli hideg előtt /Fotó: @Pexels

Kedden erősen felhős, és párás lesz az idő, északkeleten pedig tartós ködre is számítanunk kell. Eső még mindig csak elszórtan várható és a hőmérséklet is 10 fok körül marad. A változatosság kedvéért ezen a napon az északi szél támad fel.

Szerdán változékony időjárás lesz, a középső tájakon erősen felhős lesz az ég. Kisebb esők, a hegyekben pedig havas eső is előfordulhat. Az északi és északnyugati szél erős lesz. Ezen a napon kezdődik egy erősebb lehűlés és 7 fok körül fog már csak alakulni a maximális hőmérséklet napközben - számot be róla a Köpönyeg.hu.