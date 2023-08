Megjárták a poklot: Ezek a magyar sztárok mind rehabra kerültek

Egy ország aggódott már jó ideje a Drága örökösök egykori sztárjáért, Molnár Gusztávért, akinek a pandémia óta egy lejtmenetet vett az élete. Pedig szakmájában sokáig sikeres volt, sőt a magánélete is szépen alakult. Tavaly márciusban a hot!-nak árulták el, hogy eljegyezték egymást Fazekas Vivivel, akkor még ragyogtak a boldogságtól. Aztán sorban jöttek a gondok, a járvány miatt Gusztinak megfogyatkozott a munkája és magánéleti problémái is akadtak bőven.

A színész szerdán jelentette be az Instagramon, hogy már elhagyta a komlói elvonót, immár Budapesten tartózkodik, és megerősödött testtel és lélekkel várja az újrakezdést, amire egy jó barátja, L. Péterfi Csaba szerint minden esélye meg is van.

Sajnos nem Guszti az egyetlen, akinek meg kellett küzdenie a démonaival, a Bors összegyűjtötte azokat sztárokat, akik már mind megjárták a poklok poklát, de újra tudták kezdeni az életet.

Szabó Győző

Tizenegy évvel ezelőtt jelent meg Szabó Győző Toxikoma című drogvallomása, melyben a magyar színész teljes őszinteséggel mesél tíz évig tartó heroinfüggőségéről, a rehabon eltöltött időről. Azt mondta, a drogot le lehet tenni, lehet szüneteltetni, ám ő örökre heroinista marad... talán élete végéig. Habár nem volt könnyű lemondania, a mai napig tartja józanságát. Elmondása szerint viszont az alkohol megmaradt az életében, mint egy kis bűnös élvezet.

– Megiszom a magamét. Van, hogy egy üveg bort is és olyan este nincs, hogy ne igyak meg egy pohárral. Erre szokta mondani Zacher Gábor, akivel közös előadássorozatunk van, hogy rendszerint lerombolom, amit ő egy óra alatt felépít. Mert szerinte naponta egy pohár bort meginni már alkoholizmus. Szerintem meg nem. Nekem az jár – mesélte korábban Győző.

Curtis

Curtis 2019 januárjában jelentette be, hogy önként bevonul egy rehabilitációs intézménybe. Az újpesti rapper sokáig mindent megtett, hogy eltitkolja, vagy legalábbis elbagatellizálja a kábítószer-függőségét. Néhány éve azonban annyira összecsaptak a hullámok a feje fölött, hogy be kellett látnia: muszáj orvosi segítséget kérnie. A rehabilitáció összesen 5 és fél hétig tartott, és bár Curtisnek később is voltak problémái, mára szerencsére sikerült legyőznie a függőségét. Gyermeke anyjával, Krisztikével azóta szakított, jelenleg Barnai Judit kosárlabdázóval él együtt, nemrég költöztek saját kertesházba.

MC Hawer

Az ország mulatós sztárját, MC Hawert, alias Koczka Gézát saját bevallása szerint 24 éven keresztül ejtette rabul az alkohol. Az alkoholizmusának komoly következményei lettek: ellene fordultak a mindennapok, nem fizette a közüzemi számlákat, a közös költséget, de a vízdíjjal, a távfűtéssel és a többi számlájával sem foglalkozott. Bár a rapper 2013-ban végleg szakított az alkohollal és vonult be egy hathetes elvonókúrára, de a kifizetetlen számlák megmaradtak, így tetemes tartozás, 8 millió forint halmozódott fel, ami miatt a végrehajtó kopogtatott a kőbányai panellakásán.

– Két napra magamba zuhantam, és bevallom, már úton voltam a kocsma felé, de sikerült megrázni magam. Egy ügyvéd ismerősöm segítségével a határozatot megfellebbeztem, és mostanra sikerült mind a három behajtócéggel megállapodnom. Az egyik 18, a másik 36, a harmadik pedig 40 hónapos részletfizetési lehetőséget adott, ami azt jelenti, hogy uszkve három éven át havonta 200 ezret kell fizetnem. Már most érzem, hogy szűkebb lett a nadrágszíjam – foglalta össze 2018-ban MC Hawer, aki ma már régóta tiszta.



A világsztárok sem ússzák meg



Bizony, tengerentúli vizekre evezve is van olyan híresség, sőt, világsztár is került már olyan helyzetbe, hogy szakember segítségét kellett kérnie.

Ben Affleck 2001-ben önként vonult be a malibui Promises nevű intézetbe, kissé túlzásba vitte az ivást és a drogfogyasztást. Eltartott egy darabig, amíg leszámolt káros szenvedélyeivel, amik nyomot is hagytak az arcán, de az ő történetére mondhatjuk, hogy igazi happy enddel végződött. Közel 20 év különlét után ugyanis újra összejött Jennifer Lopezzel, akit nemrég feleségül is vett.