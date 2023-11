„Bízom benne, hogy végre rendben leszek és elkezdhetek igazán élni” – TikTok-on ad erőt másoknak az autoimmun betegséggel küzdő Andi

Hosszú kórházban töltött idő és számos vizsgálat után, 12 évesen derült ki Andiról, hogy colitis ulcerosa-ban, azaz fekélyes vastagbélgyulladásban szenved. Bár a diagnózis Andit nem viselte meg gyermekként, családjával együtt tudta, hogy ez egy élethosszig tartó autoimmun betegség, ami a fiatal lány egész életét befolyásolja majd.

Andira pitbullja is vigyáz a mindennapokban Fotó: Olvasói fotó

„A kamaszkorom nagy részét kórházban töltöttem”

Andi kívülről nézve ugyanolyan, mint minden vele egyidős lány. Neki mégis sokkal több problémával kell megküzdenie nap, mint nap, mint az átlagos fiatal felnőtteknek. Andinak 12 évesen egyik napról a másikra megváltozott az élete, majd elkezdődött a rendszeres kórházba járás, vizsgálatok sorozata, 17 évesen pedig első, komolyabb műtétén is átesett.

– A kamaszkorom nagy részét kórházban töltöttem kisebb-nagyobb megszakításokkal. Korlátozott ideig tudtam csak a barátaimmal lenni, bulizni egyáltalán nem mehettem a fizikai állapotom (gyengeség, vérszegénység) miatt – kezdte történetét Andi.

A betegség miatt folyamatosan veszítettem a testsúlyomból: 17 éves koromra már csak 23 kg voltam, ezért is került sor ekkor az első műtétre

– tette hozzá. Andinak a gyengeség, az állandó fájdalmak és betegsége tünetei azóta végigkísérik mindennapjait.

– Az első életmentő műtétre 17 évesen került sor, ráadásul karácsonykor, ami nagyon megviselt lelkileg. Ezt követően még 5 műtéten estem át, közülük az egyik szintén nagy műtét volt, a Covid-járvány kellős közepén – árulta el Andi, akinek állapotát ezek a beavatkozások stabilizálták. A fiatal lány egy időben hetente kapott vért, ezek után pedig mindig életerősnek és magabiztosnak érezte magát.

Szeretném megköszönni minden véradónak, hogy segítettek jobbá, élhetőbbé tenni az életem. A transzfúziót egy csodaként éltem meg mindig, utána az egész világom megváltozott, életerősnek és ezzel együtt értékesebb embernek is éreztem magam

– részletezte Andi.

Andi betegsége ellenére rendszeresen sportolt: úszni és lovagolni is járt Fotó: Olvasói fotó

Nem adta fel: Capoeirázott, akrobatikus tornázott és lovagolni is járt

– Mindig is igyekeztem az állapotomhoz képest a legtöbbet kihozni a napjaimból. Nagyon szeretem a különféle sportokat és aktívan is sportoltam, amíg erőm engedte. Az állapotom nem tette lehetővé, hogy folytassam ezeket a sportokat, de minden vágyam a természetben terepen lovagolni, az az igazi szabadság számomra. Ehhez még hosszú út vezet, de rajta van a listámon – mesélt álmairól Andi, aki az állapota miatt sokszor nem mehet oda és nem tölthet annyi időt ott ahol szeretne. A betegsége ellenére Andi lediplomázott, most pedig egy budapesti cégnél dolgozik online. A TikTokkal azonban egy új világ is kinyílt előtte.

Elegem lett a titkokból és abból, hogy úgy éreztem sokan találgatnak, hogy miért vagyok ilyen vagy olyan, akárcsak nagyon vékony. Feltettem mindent egy lapra és elkezdtem TikTokozni. Úgy érzem ez talán segít másoknak is, akik bármilyen betegséggel vagy nehézséggel küzdenek

– nyilatkozta Andi, aki úgy véli, hogy a betegek sokszor értéktelenebbnek vagy kevesebbnek érzik magukat. Ő ezt a képet szeretné lebontani.

– Beteg vagyok, na és? Ettől még szeretnék önmagam lenni és már nem szégyellem a küzdelmem. Egy-egy pozitív visszajelzés és egy köszönöm, pedig nagyon inspiráló tud lenni számomra – mondta a fiatal lány, akire idén decemberben is vár egy nagy műtét, ami hatással lesz a jövőjére. Andi szerint a szeretet, a figyelem és a törődés csodákra képes, és ahogy a lelki állapot kihat a testre, úgy fordítva is.

„Ne titkolják és ne szégyelljék az állapotukat, hiszen nem tehetnek róla, mondjon bárki bármit és akárki akármit. Minden lehetőségnek járjanak utána, az orvostudomány folyamatosan fejlődik, így egyre több biológiai kezelés is rendelkezésre áll, mellyel nagyon jól kezelhető és tünetmentessé tehető a betegség. Tény, valóban tennünk kell azért, hogy jobban legyünk, ez egy tudatos döntés, nincs más opció és ez komoly mentális és lelki munkát is igényel" – üzent a hasonló betegséggel küzdőknek a fiatal lány, aki több tízezreknek ad erőt videóival TikTok-on.