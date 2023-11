"Nem ezt érdemelte" – többször hazazavarták az orvosok, órákkal később életét vesztette a 4 éves kisfiú

Mérhetetlen a szülők fájdalma, akik elveszítették mindössze négyéves kisfiukat. Ráadásul a tündéri gyermeknek nem kellett volna meghalnia. A tragédia nagy valószínűséggel megelőzhető lett volna, ha az orvosok egy picit komolyabban veszik a panaszokat, és nem zavarják haza azzal a családot, hogy majd egy kis lázcsillapító megold mindent. Danile Klosi mindössze négy évet élhetett. Szülei, az albán születésű, de Londonban élő Lindita Alushi és Kastriot Klosi értetlenül állnak a tragédia előtt.

Azt hiszem, soha nem tesszük túl magunkat Daniel halálán, főleg úgy, ahogy távozott. Mindent megtennénk, hogy visszakapjuk, de tudjuk, hogy ez nem lehetséges

– jelentette ki a gyászoló apa, Kastriot a The Sunnak. A szülők úgy érzik: fiuk nem ezt érdemelte.

Háromszor küldték haza a kisfiút a kórházból

Daniel szülei először március 26-án, egy vasárnapon kezdtek el annyira aggódni a kisfiukért, hogy bevigyék az ügyeletes kórházba. Akkor a gyermeknél kruppot állapítottak meg az orvosok. Lázcsillapítót javasoltak az orvosok, majd haza is küldték a családot. Daniel állapota azonban nem hogy javult volna, de tovább romlott, így csütörtökön újra kórházba vitték. Ekkor egy napot ugyan bent tartották, de utána ismét azzal küldték haza: kapjon lázcsillapítót. Szombat reggel, amikor Daniel már enni sem tudott, ismét ugyanezt a választ kapták a szülők. Hazamentek, ám nem sokkal később újra bevitték a kórházba a fiút, aki ekkor már látványosan egyre rosszabbul volt. A dokik ekkor kezdték csak komolyan venni a bajt, noha az édesanya, Lindita – aki nem mellesleg otthon, Albániában maga is orvosnak tanult – már az előző három alkalommal is kérlelte az orvosokat, hogy végezzenek el pár vizsgálatot.

Daniel órákkal később elhunyt. Szepszis végzett vele. A kórház belső vizsgálatot rendelt el, hogy kiderítsék, hibázott-e valaki és ki, ez azonban a gyermeket már nem hozhatja vissza – írja a The Sun.

– Tehetetlennek érezzük magunkat, hogy ilyen szörnyű módon lett tőlünk elszakítva. Szinte képtelenség szavakat találni arra, amin keresztül mentünk az elmúlt hónapokban. Daniel az egyik legcsodálatosabb gyermek volt, és büszkék vagyunk rá, hogy ő a mi fiunk volt – magyarázta Lindita.