"Ebben a hónapban már költözhetünk" – Új életet kezdhet a mindenét elvesztő felsőzsolcai család

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, elképesztő tragédia történt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Felsőzsolcán. A Hunyadi János utcában egy 3 gyermekét egyedül nevelő édesapa háza gyulladt ki. A miskolci hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre érkeztek és megkezdték az oltást. A nagy erőfeszítés ellenére az ingatlan teljesen lakhatatlanná vált, így mindene oda lett a családnak.

A család otthona teljesen lakhatatlanná vált Fotó: Bánkúti Sándor

A 32 éves Lakatos Zoltán és 3 gyermeke mindent elveszített a július 11-én történt háztűzben, a család azóta is sokkos állapotban. Legidősebb fia 13 éves, a kisebb 11, lánya pedig csupán 9. Az édesapa korábban egy félig vak fiatalembert is befogadott magukhoz. Elmondása szerint ezt a jó Isten is így akarta, hiszen ő volt az, aki az egész családot megmentette azon a végzetes éjszakán.

Hajnali egy órakor értem haza a munkából, a gyerekek már ágyban voltak. Egyszer csak ez az általam befogadott fiatalember jelent meg a konyhában, mert füst szagot érzett. Körbenéztem, hogy honnan jön a szag. Bár két éve cseréltettem le az összes elektromos vezetéket a házban, kiderült, hogy az elektromos vízmelegítő csap égett. Elmentem, hogy hozzak vizet, hogy eloltsam, de mire visszaértem már méteres lángok csaptak fel

– mesélte el a Ripostnak Zoltán.

A család Igricire költözik Fotó: Bánkúti Sándor

A családapa nem akart segítséget kérni, de rá kellett jönnie, hogy egyedül képtelen megoldani a kialakult helyzetet.

– Én mindig az vagyok, aki másokon segít. Nehéz volt elfogadnom, hogy most én szorulok rá a segítségre. Ildikó volt az, aki azonnal segített és gyűjtést is indított nekünk. Közeleg az iskola, a gyerekeknek mindenük odaégett, ünneplőt kell nekik vennem, írószereket, táskákat... – sorolta.

A felsőzsolcai polgármesteri hivatal is nagyon segítőkész volt, 3 hónapra lakhatást biztosított a családnak. Ez egy átalakított raktár épület volt, ahol viszont nem tudtak volna befűteni télire.

Sokáig kerestem albérleteket, de sajnos 3 gyerekkel ez nem egyszerű. Sokan féltek attól, hogy esetleg visszaélek a jogaimmal. Végül ebben is Ildikó segített, így ebben a hónapban már Igricire költözhetünk.

– mesélte boldogan Zoltán.

Bár a gyerekek kicsit szomorúak, mert emiatt iskolát kell váltaniuk, Zoltán végre megnyugodhat, hogy újra biztonságban tudhatja családját.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített és ezúton is szeretném megköszönni! Ígérem egyszer meghálálom.

– mondta.