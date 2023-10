Óriási elismerés: Karikó Katalint a híres amerikai feltalálók csarnokának tagjává avatták

Gálaestet tartottak Washingtonban, amely során nem mindennapi megtiszteltetésben részesült Karikó Katalin. Biokémiusunkat ugyanis híres amerikai feltalálók csarnokának (National Inventors Hall of Fame) tagjává avatták. Az amerikai fővárosban tartott est során a friss Nobel-díjas magyar tudós mellett kutatótársa, Drew Weismann is megkapta az amerikai innovációs és szabadalmi szakma egyik legnagyobb presztízsű elismerését, a hírességek csarnokának tagságát igazoló érmet. Rajtuk kívül még mintegy 10 tudós és feltaláló részesült az elismerésben.

Karikó Katalin újabb örömhírt kapott.Fotó: Balogh Zoltán

Az Egyesült Államokban élő magyar biokémikus, a Pennsylvaniai Egyetem és a Szegedi Egyetem professzora a díjátadó után úgy fogalmazott, hogy nem a díjak jelentenek motivációt a számára a kutatás folytatásához, hanem az a tudat, hogy emberek szenvednek, és megoldást kell rá találni, hiszen fontos, hogy az embereken tudunk segíteni - írja az MTI.

Karikó Katalin azt is bevallotta, hogy amikor egy-egy díjról elolvassa, hogy ki kapta meg korábban, akkor mindig meglepődik, hogy ő is közéjük tartozik. Meghatónak nevezte, hogy találkozhatott azokkal az emberekkel, akiknek a találmányait a mindennapokban is használja az egész világ, és akikkel most egy testületbe került. Megjegyezte, hogy így mostantól nemcsak olimpiai és világbajnok evezős lánya, Francia Zsuzsanna tagja a sportoló hírességek csarnokának, hanem ő is a tudósok hasonló körébe tartozik.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy magyar identitását, magyar gyökereit mindig hangsúlyozza Karikó Katalin.

- jegyezte meg Takács Szabolcs, Magyarország amerikai nagykövete. Fontosnak nevezte, hogy mára az Egyesült Államok szélesebb közvéleménye is tudja: az a tudós, aki társfeltalálója volt annak a vakcinának, amely segített a világot kihúzni a bajból minket néhány éve, magyar.

Karikó Katalin ismét ráirányította a figyelmet a magyar tudományra, teljesítményével pedig nagymértékben segíti azt, hogy Magyarország ismertsége, elismertsége és imázsa az Egyesült Államokban még jobb legyen.

- mondta a nagykövet.

A híres amerikai feltalálók csarnokát 1973-ban hozták létre az Egyesült Államok szabadalmi testületével együttműködésben. Az elmúlt 50 évben mintegy 610 tudós, újító, feltaláló vált tagjává az Egyesült Államokból és a világból. Az első feltaláló, akit 1973-ban a kitüntetéssel díjaztak, már jóval halála után, Thomas Edison volt.