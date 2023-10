Mága Zoltán Washingtonban állt ki Izrael békéjéért

Washingtonban az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója alkalmából nemzeti ünnepi megemlékezést tartottak a Magyar Nagykövetségen. Az eseményen részt vett Csák János kulturális és innovációs miniszter is, aki hangsúlyozta, hogy a magyar forradalom és szabadságharc olyan pont a történelemben, ami alapot teremt az Egyesült Államok és Magyarország számára az együttműködésre.

Mága Zoltán Washingtonban.

Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete arra mutatott rá, hogy Washingtonban és környékén nagyon sok olyan magyar él, akinek a szülei, nagyszülei, vagy ő maga az 1956-os események miatt kényszerült elhagyni Magyarországot.

Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűvirtuóz a magyar zenei kultúra nagyköveteként már évek óta az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva, a nemzeti identitást erősítő jótékonysági koncerteket ad az Egyesült Államok több nagyvárosában. A mostani washingtoni eseményen fiával, ifj. Mága Zoltánnal lépett fel, aki már számos nemzetközi hegedűverseny győztese és díjazottja és aki már a harmadik szemeszterét kezdte meg a New York-i The Juilliard School Rendkívüli Tehetségek Képzőjében. A koncertre Rohan de Silva világklasszis zongoraművész is elkísérte a magyar művészeket, aki korszakunk legnagyobb világhírű hegedűművészeinek, köztük Itzhak Perlman, zongorakísérőjeként számos alkalommal lépett színpadra.

Mága Zoltán Washingtonban.

Ifj. Mága Zoltántól Saint-Saens - Rondo Capriccioso zeneművét hallhatták a rendezvényen, míg édesapja magyar csárdásvariációk mellett John Williams - Schindler listája című művét is elhegedülte, ezzel is kiállva az Izraelben történt terrortámadás, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen, ami miatt nemcsak hazájában, de minden egyes külföldi koncertjén is szót emel.

A Prima Primissima-díjas hegedűművész kiemelte, hogy számára mindig öröm, ha távoli országokban élő honfitársaival találkozhat. Megtiszteltetés, hogy ebben az évben is Washingtonban emlékezhetett meg a magyar közösségekkel az 1956-os forradalmunkra és hőseinkre, valamint együtt emelhetett szót Izrael békéért az embertársaink szabadságért, életéért.