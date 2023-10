Névtelen sírba temették el a kétgyermekes édesanyát Tóalmáson, megdöbbentő az ok

Megdöbbentő eset történt a Pest megyei Tóalmáson, ahol pár héttel ezelőtt köztemetésen, egy névtelen sírban helyezték végső nyugalomra azt az asszonyt, akinek holttestét még július közepén találták meg a településen. Bár hatalmas valószínűséggel tudható, hogy ki volt az eltemetett asszony, és a családja részt is vett a temetésen, mivel a rendőrség még nem azonosította a megtalált holttestet, a teljes bizonyosság nélkül, ismeretlenként, névtelen sírba temették el az édesanyát.

Névtelen sírba temették el az édesanyát Tóalmáson. Fotó: Pixabay

A családanya eltűnése után két héttel találtak egy holttestet

Július elején tűnt el Tóalmásról egy kétgyermekes édesanya, Virág. A nő keresése ugyan nem kapott akkor sajtóvisszhangot, mint általában az ilyen esetek szoktak, de a rendőrség mellett civilek is igyekeztek a nyomára bukkanni. Július 16-án aztán úgy tűnt, az addig eredménytelen keresés sajnos lezárult: a településen egy női holttestet találtak. Bár az első adatok alapján szinte biztosnak tűnt, hogy a korábban eltűnt Virágot találták meg, a holttest azonosítása még mindig nem történt meg.

Továbbra sem azonosították a holttestet

Ez hogy lehetséges? A holttest kilétének a megállapítására két lehetőség is van, az egyik az, hogy egy közeli hozzátartozó azonosítja, a másik pedig a DNS-vizsgálat. Lapunk úgy tudja, hogy az első lehetőséget kizárták, mivel a halál beállta és a holttest megtalálása között majd két hét telt el a nyári kánikula csúcsán, a hatóság emberei nem akarták ennek kitenni a családot. Így maradt a DNS-vizsgálat. A Bors információi szerint az eltűnt nő kislányától vettek mintát, amit el is küldtek szakértői vizsgálatra.

A rendőrség egyelőre nem azonosította a holttestet. Fotó: Fehér Gábor

Bár ez több hónapig is eltarthat, az ilyen halálesetnél fel szokták gyorsítani a folyamatot, hogy megszülessen a minden kétséget kizáró válasz. Most nem így történt. A Pest Vármegyei Rendőr Főkapitányság sajtószóvivője lapunkat arról tájékoztatta, hogy a közigazgatási eljárás folyamatban van. Ezzel összecseng, hogy a Tóalmásról eltűnt édesanya körözési adatlapja még mindig él a rendőrség oldalán. Tehát miközben 99% bizonyossággal tudják, hogy az eltűnt asszony holttestét találták meg, a rendőrség rendszerében ő továbbra is eltűnt személy.

Névtelen sírba temették el

Ennél sokkal drámaibb az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy a DNS-vizsgálat eredménye nem érkezett meg, tehát hivatalosan még nem azonosították a holttestet, azt eltemették. A hivatalos eljárás szerint a holttest megtalálásának a helyén, tehát Tóalmáson, köztemetésen, névtelen sírba temették el az asszonyt. A Bors úgy tudja, a temetésen természetesen az asszony családja is részt vett. Azonban ők is mindössze 99%-os bizonyossággal tudhatják, hogy szerettüket temették el, és nem egy számukra ismeretlen asszonyt. Amikor a szakértői vizsgálat eredménye elkészül, és a holttestet azonosítja a rendőrség, a névtelen sírra fejfa kerülhet, és emberhez méltóan jelezhetik végre, hogy ki nyugszik ott. Addig marad az apró bizonytalanság, a köztemetés után keserű szájíz, és a tehetetlen várakozás. Nem beszélve a kérdésről: miért? Miért van hónapokra szükség ezúttal ahhoz, hogy tisztázzák az ügyet?