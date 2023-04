A Dunában találták meg a Szentendréről eltűnt menedzser holttestét

Nagy reményekkel indult a február 28-án Szentendréről eltűnt Ervin keresése, ám március legutolsó napján a férfi családtagjai kénytelenek voltak feladni a reményt, hogy még élve viszontláthassák szerettüket. A férfi holttestét ugyanis Budapesten, a Rákóczi-híd környékén találták meg, a Dunában. A 43 éves HR menedzsert utoljára egy papszigeti dohányboltban látták, ami nagyon közel esik a folyóhoz...

Sajnos már csak az eltűnt férfi holtteste került elő Fotó: Pexels

Azt gondolták, hogy önszántából ment el

A balatoni állandó lakcímmel rendelkező, ám Szentendrén, albérletben élő férfi eltűnésének körülményei már az ügy legelején is furcsák voltak, a család pedig szinte teljesen elzárkózott a nyilvánosságtól. Azon túl, hogy hol látták utoljára és milyen ruhát viselt, szinte semmit nem lehetett tudni Ervin eltűnéséről. A hírek március közepén már leginkább arról szóltak, hogy a 43 éves férfi önszántából ment el, talán külföldön akart új életet kezdeni. Erre utalt, hogy minden iratát, telefonját és az autóját is hátrahagyta, sőt korábban már az albérletét is felmondta, mert költözést tervezett. Sokak szerint eltűnésekor is azért viselhetett terepszínű ruhát, hogy „megtévessze azokat, akik elől menekül”. Ez az elmélet valószínűleg azért született, mert Ervin kutyáit nem sokkal az eltűnése előtt megmérgezték, ebből sokan azt a következtetést vonták le, hogy ellenségei elől menekült el a férfi, illetve Balázs László, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője a Blikknek elmondta: felajánlották a rendőrségnek, hogy segítenek az eltűntként keresett férfi felkutatásában, de a hatóságok nem kérték a közreműködésüket.

A Dunában találták meg a holttestét

A férfi több családtagja és barátja feketére állította a profilképét a Facebookon március 31-én.

Ugyanezen a napon Budapesten, a Rákóczi-híd környékén, a Dunában találtak egy holttestet, úgy tudjuk, a Szentendréről eltűnt Ervin holttestét.

– Az esettel kapcsolatosan idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, a BRFK – a megtalálás helye szerinti illetékesség okán – közigazgatási eljárást indított – írta a halálesettel kapcsolatos megkeresésünkre a BRFK.

Ijesztő hasonlóságok

Az elmúlt fél évben Ervin már a második menedzser volt, akit eltűntként kerestek, végül már csak a holttestét találták meg. Tavaly szeptemberben a Pátria nyomda topmenedzsere, Szűcs Tamás tűnt el, miután hazafelé indult egy budapesti szórakozóhelyről. Keresése majdnem egy hónapon át tartott, különféle találgatások jelentek meg az ő eltűnésével kapcsolatban is, többek között az, hogy önszántából ment el, és valószínűleg külföldön bujkál. A férfi családja mindvégig cáfolta ezt az elméletet, ők biztosak voltak benne, hogy szerettük nem hagyná el így őket. Igazuk is volt, Szűcs Tamás holttestét végül Adonynál, a Dunában találták meg, valószínűleg nem sokkal azután eshetett a folyóba, hogy elhagyta a szórakozóhelyet.