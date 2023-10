Megoldódhatott a Mexikóban talált UFÓ-holttestek rejtélye

Szeptember közepén bombaként robbant a hír, hogy az eddigi legmeggyőzőbb bizonyítékokat találhatták meg, ami igazolta volna az idegenek létezését. Ez nem más volt, mint a Mexikóban talált két mumifikálódott, miniatűr holttest, amik legalább ezerévesek voltak, és nem emberi maradványok voltak. A helyi kutatók meg is kezdték a földi maradványok vizsgálatát, azonban a mexikói szakemberek nem engedték, hogy más országok tudósai is megvizsgálják a leleteket. Ez már több, mint gyanús volt. Most egy amerikai űrlénykutató megdöbbentő nyilatkozatot tett az esettel kapcsolatban.

Ezeket a megkövesedett holttesteket mutatták be Mexikóban /Fotó: Twitter (X)

Az amerikai kutató Will Galison ufológus azt állította a DailyStarnak, hogy évekkel ezelőtt találkozott ezekkel a leletekkel egy perui utazása során, és az ő véleménye szerint a származásuk lesújtóbb, minta két űrlény holttestét találták volna meg a kutatók.

Az egyik múmia karjában találtunk egy csontot, ami nyilvánvalóan nem az odavaló szerves csont része volt. Ez felveti a kérdést, hogy akkor a test többi része valódi-e? Ezt a gondolatomat erősítette meg az is, hogy néhány hónapja egy barátom lakásán voltam, ahol a kandalló felett egy szarvaskoponyája volt kiállítva, és a hátulja megrázóan hasonlított annak a koponyának a hátuljára, amit most találtak. Ekkor arra gondoltam, hogy húha

- kezdte beszámolóját a kutató. Az ufológus szerint ugyanis felmerül a gyanúja, hogy egy alpaka koponyáját használhatták a múmiák elkészítéséhez. A testük többi része pedig hasonlít a hüllőtojásokra.

Nyilvánvalóan összeállították ezeket a testeket. A kérdés csak az, hogy 2015-ben, vagy 1000 évvel ezelőtt. Viszont az biztos, hogy ezek a lények nem csészealjból repültek ide. Azt pedig még nem hozta senki nyilvánosságra, hogy ezek a lények a CT-eredményeik szerint csontritkulásban szenvedtek-e...

- zárta sorait Will Galison.