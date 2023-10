"Nem emberek! 100%, hogy nem emberek": megszólaltak a rettegő gyerekek, akik UFO-t láttak a kertjükben

Las Vegas a fények városa. Ez az a hely, ahová életében egyszer minden ember el szeretne jutni. A sivatag közepén meghúzódó óriási buliváros, ahol sok-sok pénzt lehet nyerni (és persze sokat el is lehet veszíteni), ahol az éjjel tényleg soha nem érhet véget, és ahol minden korosztály megtalálja a maga szórakozási lehetőségét. De úgy tűnik, Las Vegas nem csak az embereket csábítja. Vannak olyan fajok, amelyek igen messziről, egy másik bolygóról érkeztek azért, hogy a fények városában tegyenek látogatást. Az utóbbi időben ugyanis a nevadai casino-városban több UFO-t is láttak, most viszont egy egészen meghökkentő történetet kaptunk.

UFO-t láttak a gyerekek / Fotó: Pixabay

Éjszaka érkezett a segélyhívás a 911-hez, miszerint egy Las Vegasban élő család két gyermeke rettegve vett észre valamit a kertben. A kamasz Angel Kenmore és öccse, Joshua Kenmore egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy a házban voltak, amikor a kertből rázkódást éreztek, és valamiféle lökéshullám érte őket. Ezzel párhuzamosan a család biztonsági kamerája rögzítette, hogy egy "tűzgolyó" csapódik be a kertjükbe.

A gyerekek részletesen beszámoltak arról, hogy mit tapasztaltak. Állításuk szerint az ablakból úgy látták, mintha a kert elmosódott volna, és egyszer csak lépések zaja ütötte meg a fülüket. Biztonságba rohantak, Angel pedig a szerszámos ládából olyasvalami szerszámot ragadott magához, amivel megvédheti magukat. Hamarosan mindketten megpillantották az idegent:

Furcsa kinézetű lába van, nagy szeme és nagy arca, és a szája is nagy. Hallottam, ahogyan hangosan és mélyen lélegzik, és láttam, hogy mozog a gyomra

- mesélték.