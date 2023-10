A Ryanair személyzete több tucat ufót jelentett az éjjel

Míg a földönkívüliek kérdésköre hosszú ideig összeesküvés-elméletként volt számon tartva, és úgy gondolták, hogy csak az őrültek fantazmagóriája az egész, addig mostanra egyre többen vallják, hogy valami nincs renden. A Metropol olvasói nemrég csészealjat fotóztak Szegeden, Siófok felett is furcsa fényeket fotóztak, Mexikóban pedig földönkívüli holttestet mutattak be. Annyira felszaporodtak az ilyen esetek, hogy már nem lehet sokáig tagadni a tényt, hogy valami megváltozott. Néhány napja pedig robbant a hír, hogy Anglia éjjeli egén több tucat csészealjat láttak, és még a Ryanair egyik gépének a személyzete is kiakadt.

A Ryanair személyzete biztos abban, amit látott / Fotó: Pixabay

Néhány nappal ezelőtt többen jelentették a rendőrségnek Essexben, hogy repülő csészealjakat látnak. Több tucat ilyen jelenséget regisztráltak, a hatóság pedig tehetetlen volt. A nyilvánosságra hozott adatok értelmében kiderült, hogy nagy sebességgel és némán száguldoztak az égen.

Az üggyel kapcsolatban megszólalt a Ryanair pilótája is, aki elárulta, hogy 200 mérföld/órás sebességgel vezette a gépet, amikor egyszer csak arra lett figyelmes, hogy egy közelirepülőtérről felszállt egy furcsa, fekete alak, és körülbelül 20 méterre a gép előtt elszáguldott 230 mérföld/órás sebességgel. A hatóság megpróbálta elhitetni vele, hogy egy drónról van szó, a pilóta azonban ezt tagadja, azt ugyanis jelezte volna a műszere - írja a Mirror.

De nem a pilóta volt az egyetlen, aki furcsaságokat látott azon az éjjelen. Többen beszámoltak arról, hogy különösen villózó, kúp alakú objektumokat láttak az égen, amelyek sokszor alacsonyan repültek a családi házak kertjei fölött.