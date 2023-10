Kedvenc zenekara és Jolly váltotta valóra a súlyosan megégett, nyolcéves Léna álmát

A Bethesda gyermekkórházon keresztül jutottunk el a Csodalámpa Alapítványhoz, akiktől azt kapta Léna, hogy lehet egy kívánsága. Ő a Delta együttessel szeretett volna találkozni. Hihetetlen, de ez megtörtént. Nagyon aranyosak és közvetlenek voltak. Jót beszélgettek a kislányommal és zenéltek is neki. Ajándékot is kapott aminek ismét nagyon örült. Az pedig, hogy Jolly is meglepetésként érkezett, különösen jólesett Lénának