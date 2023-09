Szeretetnapot szerveznek a súlyosan megégett 8 éves Lénának

Nyár elején Tápiószecső csendes kertvárosi részén tragikus baleset történt, amikor a 8 éves Léna égési sérüléseket szenvedett. Ahogy korábban beszámoltunk róla a kislány ruhája lángra kapott és testének 40%-a megégett, a hasa és mellkasa pedig súlyosan sérült. Hosszú és nehéz gyógyulási folyamaton ment keresztül, amely több műtétet és bőrátültetést is magában foglalt.

Súlyos sérüléseket szenvedett a kislány Fotó:Szülői

Lelkileg a legnehezebb

Az égés után Léna lelki nehézségekkel is küzdött, mert volt hogy iskolatársai szörnynek csúfolták, de legjobban az bántotta, hogy kiszolgáltatott állapotával mennyire megterheli egyedülálló édesanyját, emiatt pszichológusi segítséget is kap.

Az édesanya, Szilvia, aki két gyermekét egyedül neveli, nem tudott dolgozni Léna állapota miatt.

A kislányra további műtétek és kezelések várnak, valamint speciális kompressziós ruházatra lesz szüksége. Mivel Léna járóbeteg, állami támogatást nem kapnak, és anyagi nehézségekkel küzdenek. A család a segítségért fordul a közösséghez és a jótékonyságokhoz, hogy támogassák Léna gyógyulását és rehabilitációját.

Léna hosszú időt töltött kórházban és további kezelések várnak rá Fotó: Szülői

Sokan összefogtak a kislányért

Sok embert megérintett a kislány nehéz helyzete. A jólelkű gyermekért többen adománygyűjtést szerveztek. Lapunk és egy pizzéria is segített, aminek köszönhetően szépen gyűltek az adományok. Most egy szeretetnapot szerveznek, ahol sok kedves program mellett személyesen is lehet találkozni a kis Lénával és segítőivel. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy menjenek el, és akár tartós élelmiszerrel, vagy ruhával, esetleg anyagilag támogassák a nehéz helyzetben lévő családot.