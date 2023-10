"Még az épület is megremegett" - nálunk is érezték a földrengés ijesztő jeleit

A nyári és a kora őszi időszak sorozatos földrengései után ismét megmozdult a föld, ezúttal Szlovákiában, Kassa környékén, közel 10 kilométeres mélységben. A Szeizmológiai Obszervatórium is beszámolt a jelenségről, ugyanis nem csak szlovák, hanem magyar területen is erőteljesen érezni lehetett a mozgást:

A földrengést több magyar településen is érezték a lakók - Fotó: Pixabay (illusztráció)

- Este 20:23 perckor 5.2-es magnitúdójú földrengés pattant ki Szlovákiában, Kassától északkeletre, kezdeti becslések szerint 10 km-es mélységben. A földrengést a hazai lakosság is érezte, a legtöbb bejelentés eddig Miskolcról érkezett, de jelezték Vásárosnaményból, Hajdúnánásról, Sárospatakról is - írta a ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A rengés valóban erőteljes volt, ugyanis Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nagy részén érezni lehetett. Egyik nyíregyházi olvasónk elmesélte, hogy ismerőse már többször is átélte a nyári rengéseket, és mesélt is az észlelhető jelekről, ők mégsem gondolták, hogy rengéssel van dolguk.

- Van ismerősünk Békés megyében, és mesélt a földrengésekről, amik sorozatosan érkezetek a térségbe. Mesélt a csillárról, ami meglengett, meg a poharakról. Itt, Nyíregyházán nem is számítottunk ilyenre, ezért hiába meséltek róla annyit, nem is ismertük fel elsőre, hogy nálunk is földrengés van

- mosolygott egyik olvasónk. A férfi hozzátette, hogy ő a fotelben ülve érezte meg a rengést:

- Furcsa remegést éreztem, és azt, mintha a fotel megmozdult volna alattam. Nem is értette, hogy mi történik. A panellakásban élő barátunk pedig később mondta, hogy náluk még az épület is megremegett, pedig nem is laknak magasan, csak a harmadikon

- mondta.

Sátoraljaújhelyen még a szekrény is megmozdult:

- A konyhában álltam, és olyan érzés volt, mintha megmozdulna valami a talpam alatt. A szekrény is remegett, meg a kisasztal a nappaliban. Nem tartott sokáig, szerintem nem volt fél perc sem, de elég jól lehetett érezni

- mesélte egy asszony.

Hozzáfűzte: úgy hallotta, hogy nem kizárt a további utórengés.

Ezt a Szeizmológiai Obszervatórium is megerősíti:

- Az Afrikai kőzetlemez, és annak északi előőrse az „Adriai-tüske” folyamatosan É-i irányba sodródik és ütközik a stabil Európai Táblával, ami folyamatos feszültség felhalmozódást okoz. A régióban további kisebb utórengések nem kizárhatóak - írták.