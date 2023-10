Lecsapott a lottó átok: kidobta 4 milliárd forintos szelvényét az édesanya

12 millió dollárt vagyis majdnem 4,5 milliárd forintot nyert volna egy amerikai nő, ha nem dobja ki otthon a nyertes lottószelvényt. Hiába ismerte fel az újságban a nyertes számait, nem ment vele semmire, ugyanis közölték vele: a fizikai szelvény nélkül nem adják neki oda a pénzt. A 77 éves Janet Valenti akkor még ügyvédek segítségét is kérte, de semmire nem ment vele. A pénz ahogy jött, úgy el is ment. Mivel a nyereményt nem vették fel, így az visszakerült a lottótársasághoz. A díj azóta is Amerika történetének legnagyobb hátrahagyott szerencsejátékos pénzösszege.

Több, mint négy milliárd forintot dobott a kukába / Fotó: Pixabay

Janet elmondása szerint a lottószelvényt, az összes korábbi ilyen papírral együtt egy kis asztalon gyűjtötte a kanapéja mellett. Emlékszik, épp egy hétvégi utazásra pakolt, amikor kidobta az összes ilyen szelvényt, mivel akkor azt hitte alaposan át nézte azokat, és csak a lejártaktól hevernek ott. Hát nem így történt. Az épp aktuális, érvényes, és mint később kiderült nyertes papír is a kukába került.

Hatalmas bakijával akkor szembesül, amikor egy barátja közölte vele, hogy hihetetlen, de megnyerték a 12 millió dollárt. Ezután az újságban elolvasva a számokat rájött: övé a nyeremény. Hazarohant, nem találta a szelvényt, ezután jött rá mit tett. Hiába kereste volna a kukájában, balszerencséjére szomszédja életében először az ő szemétjével együtt, Janet kukájának a tartalmát is bedobta a gyűjtőbe. Mivel a gyűjtő utána a szeméttelepre ment esélye sem volt visszaszerezni azt.

Single mum threw away $12million lottery ticket but was spared 'winners' curse' https://t.co/V5Np9jOQ2h — K.B. (@KB97783357) October 27, 2023

A kétgyermekes, özvegy asszony teljesen összetört. Hiába keresett fel ügyvédeket is, mindenki közölte vele: szüksége van a fizikai papírra, hogy átvegye a pénzét. Még az utcai kamerákat is kikérte, hátha letudja követni a szemetet, de tűt keresett a szénakazalban.

Egy roncs voltam. Hetekig nem tudtam túl tenni magam, szabályosan rosszul voltam.

A pénzt egy évig őrizték számára, de mivel nem lett felvéve, így az visszakerült a lottó alapba. Janet elmondta, hogy elkezdett „lottó átkokat” olvasni. Olyan történeteket kutatott, ahol az emberek úgy jártak, mint ő. Elmondása szerint csak ezért nem őrült bele az egészbe. Végül rájött: lehet, a hatalmas nyeremény még tönkre is tette volna az életét úgy, mint sok nyertesnek, akik teljesen eladósodtak egy idő után.

Talán Bruno vigyázott ránk fentről, hogy ne hozzuk el azt a pénzt.

- utalt 1984-ben elhunyt férjére.

Kiderült, Janet azóta sem hagyott fel a lottózással. Folyamatosan tölti a szelvényeket, de a legtöbb, amit nyert vele pár dollár vagy egy grátisz kitöltési lehetőség - írja a DailyStar.