Kész férfivá érett az egykori „csodagyerek”, Varga Endre - így alakult a sorsa

Ha nagy lesz egyiptológus lesz, jelentette ki a nagy dumás szegedi csodagyerek Varga Endre, de addig is igyekszik a napjának minden percét hasznosan eltölteni.

- Suli után hegedülni, és lovagolni járok, több tv műsorban is szerepeltem már, és nemrég forgattak velem egy kisfilmet, melyet egy olaszországi filmfesztiválon zsűriztek - mondta ezt tíz évvel ezelőtt Varga Endre, akit akkor csodagyerekként tartott számon a környezete. Endre azóta férfivá érett, de nem nyugszik. Mindig újabb és újabb célokat tűz ki maga elé, amiket rendszerint meg is valósít.

Endrének hatalmas a tehetsége a festészethez is.

Azóta Szegedről Bécsbe költözött édesanyjával. Elvégezte a középiskolát, már az egyetem padjait koptatja. Gyerekként egyiptológus akart lenni, de úgy döntött , abból van elég, így jogra, politológiára és szlavisztikára iratkozott be a bécsi egyetemen. Tervei szerint ledoktorál ezekből a tárgyakból, és a nemzetközi diplomataképzőn szeretné folytatni tanulmányait. Egyszerre három szakra is jár, és mégis marad mellette energiája a művészetekre is. Rajzol, és fest. De nem is akárhogyan. A szabadság májusban jött című könyv megemlékezésére pályázatot írtak ki a Diplomata akadémián, ahol az volt a feladat, hogy műalkotást kellett készíteni, a könyv részletiből papírra. Lehetett az festmény, de rajz is. A beérkezett több ezer kép közül a száz legjobbat választotta ki a zsűri, és ezekből kiállítást rendeztek, és készült belőlük egy könyv.

A csodagyerekből igazi férfi lett az évek során. Egy valami mégsem változott, bármibe is kezd, abban mindig sikereket ér el.

Az én rajzom a legjobbak közé került és bekerült az albumba, ez egy hatalmas eredmény, mert több ezer képből választották ki.

-meséli büszkén Endre, aki zenei továbbképzésével sem hagyott fel az idők folyamán. Miután gyerekkorában megtanult hegedülni, a zongorázás elsajátításával folytatta. De a nyelvtanulásban is jeleskedett. A magyar nyelven kívül, németül, angolul és spanyolul is beszél tökéletesen. Hatalmas tudásszomja mellett a sportokban is jeleskedik. Lovagol és komoly eredményeket ért el sportlövészetben is. Egyetlen külföldi tagja az osztrák katonaság sportlövő egyesületének, és számos versenyt meg is nyert. Endre szerteágazó érdeklődését és tehetségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy bármibe is kezd bele, siker koronázza.