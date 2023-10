Végtelen fájdalom: saját ágyában érte a halál a hároméves kislányt

Szörnyű és egyben feldolgozhatatlan tragédia történt: egy 3 éves kislány meghalt, miután egy skorpió bemászott az ágyába, és megcsípte őt a ruhája alatt. A brazil Maria Fernanda Brito da Silvát az eset után azonnal kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét, leállt a szíve.

A skorpió az ágyban csípte meg a kislányt (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Édesanyja arról beszélt: soha nem fogja elfelejteni a pillanatot, amikor ágyon ülő lányát hátulról megcsípi az „elég nagy” állat. A nő amint meglátta a skorpiót, megölte azt és segítségért kiáltott. Végül egy szomszéd hívta ki a mentőket a kislányhoz. A gyermek nagymamája szerint „végtelen fájdalom” a család számára a kislány halála, főleg édesanyjának, aki egyedülállóként nevelte a gyereket.

Később kiderült, hogy nem ez volt az első ilyen eset a családban, az édesanya kisfiát ötéves korában csípte meg egy skorpió. Az egészségügyi intézmény adatai szerint idén több mint 3000 skorpióval kapcsolatos esetet jelentettek Mato Grosso do Sul államban. Az év eleje óta 38 embert csíptek meg skorpiók a városban – számol be róla a New York Post.