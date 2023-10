Gyakran elesett a kilencéves kislány: most végig nézik a szülei, ahogyan leépül

Minden szülő álma az, hogy lássa önfeledten szaladgálni kisgyerekét. Nincs is annál idillibb kép, mint mikor a boldogságtól kacagó és visongó gyermekünk lelkesen szaladgál, játszik a barátaival és nagy kanállal habzsolja az életet. Sajnos azonban a kis Grace-nek már nem lesz erre lehetősége, mert egy kegyetlen betegség támadta meg a szervezetét.

Orvosok kezelik a kislányt, ez azonban nem elég / Fotó: Pexels

A kis Grace Bucknell-Smith élete a mozgás volt. Kilencéves létére állandóan szaladgált és imádott táncolni. A szülei arra is láttak esélyt, hogy egy napon táncosnő lesz belőle. Mindazonáltal egyszer csak arra figyeltek fel, hogy a kislányuk nagyon gyakran esik el. Az persze korábban is feltűnt nekik, hogy a kortársaihoz képest lemaradt a fejlődésben, ha a mozgáskoordinációról volt szó, de ennek sokáig nem tulajdonítottak nagy jelentőséget. Azt gondolták, majd megoldódik, és elkezd fejlődni.

Egy idő után azonban feltűnően gyakran esett el. Napjában akár harmincszor is a földre kerülhetett, ami pedig már olyan tünet volt, amiről a szülők is úgy gondolták, hogy érdemes lenne orvoshoz fordulni. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy örökletes görcsös paraplégiában és KIF1a-ban szenved a gyerek. Ez azt jelenti, hogy a lábán folyamatos görcsösség uralkodik, ezért nagyon sok fájdalmat kell elviselnie. Emllett a végtagjaiban és az ujjaiban is folyamatos csiklandozó, bizsergető érzést tapasztal, ami mögött a gerincben lévő ideggyökerek állnak.

Szülei mindent megpróbáltak már, amit csak lehet, de sajnos végig kellett nézniük kislányuk leépülését. Eleinte egyre gyakrabban esett el, végül már csak kúszni tudott. Most kerekesszékben ül, csak lábujjhegyen tud járni, és nagyon nagy fájdalmai vannak. Emiatt azonban szenved a kislány: megint szeretne mozogni és táncolni. A szülők ezért bíznak abban, hogy össze tudják gyűjteni a szükséges pénzt, hogy megoperálhassák Grace-t.