„A négyéves kislányunk egy féléves baba szintjén van” – segítséget kérnek a Rett-szindrómás Meike szülei

Kungler Meike születésekor minden rendben volt, ám már babaként feltűnt a szülőknek, hogy más a fogása, a mozgása a kislánynak a nővéreihez képest. Édesanyja, Mónika egyből gyanakodni kezdett és Meike három hónapos korában elindult az az orvosi tortúra, ami azóta is meghatározza a mindennapjaikat. A kis Meikéről 2021. decemberében ugyanis kiderült, hogy egy ritka idegrendszeri fejlődési zavarban, azaz Rett-szindrómában szenved.

Meikére rengeteg fejlesztés várt, miután kiderült betegsége Fotó: Facebook / Meike Szebb Jövője

„El kellett döntenünk, hogy a hitelünket fizetjük vagy Meikét fejlesztjük”

Rett-szindrómában körülbelül 70-100 gyerek szenved hazánkban. A betegség hatással van a beszédre, a mozgásra és az értelemre is. Meike jelenleg négyéves, de egy féléves gyermek szintjének felel meg, így rengeteg fejlesztésre szorul, ami nem kíméli a család pénztárcáját sem. A havi intenzív terápiák akár 350 ezer forintba is kerülhetnek szállással és utazással együtt, hiszen nem ritkán Meike két nővére is velük tart.

Annyiba kerültek a fejlesztések, hogy el kellett döntenünk, hogy a jelzáloghitelünket fizetjük, vagy Meikét fejlesztjük. Így végül eladtuk józsai otthonunkat és vettünk egy kisebb, erősen felújításra szoruló ingatlant Hajdúböszörményben

– mesélte a Borsnak az édesanya. A család így ki tudta fizetni a hitelét és maradt pénz a felújításra is, azonban most a sors új kihívás elé állította őket.

A család együtt költözne Hajdúböszörményre, de nem tud elkészülni időben a ház, ha nincs segítség Fotó: Facebook / Meike Szebb Jövője

„Hetekig fekvőgipszben leszek, nincs aki befejezze a házat”

A Kungler család úgy döntött, hogy felhagynak józsai életükkel, és összeköltöznek a nagymamával egy kisebb, felújításra szoruló házba. Már minden alapanyagot megvásárolt a felújításhoz, a munkálatok közben azonban az édesapa, László rálépett egy téglára és eltörte a lábát.

Nem tudom tovább folytatni a munkát. Pedig ezzel, hogy én csináltam, tudtunk spórolni, a festő és a burkoló így is elvisz rengeteg pénzt

– árulta el az édesapa, aki jelenleg kénytelen fekvőgipszben lenni.

A család így most nem tudja mi tévő legyen, hiszen az anyagok már a háznál vannak, de nincs, aki megcsinálja a szigetelést.

– Elsősorban nem anyagi támogatásra, hanem munkaerőre, szakemberre és azok szabad idejére van szükségünk, hogy befejezhessük a munkákat és beköltözhessünk. Másfél hónapunk maradt, hogy kiköltözzünk a józsai házból és felújítsuk annyira a böszörményit, hogy Meikét odavihessük – mondta a Borsnak az édesanya, Mónika, aki nem is mer arra gondolni, hogy ha mindez megvalósul, hogyan fognak majd költözni.

A csodálatos kislány családja most segítségre szorul Fotó: Facebook / Meike Szebb Jövője