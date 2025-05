Elhunyt a '60-as évek egyik legnépszerűbb énekesnője

2024. július 20-án, 80 éves korában elhunyt Sandy Posey, a 60-as évek country-pop énekesnője, aki többek között Elvis Presley-vel is együtt dolgozott. Halálát demencia szövődményei okozták. Otthonában, Tennessee államban hunyt el, férje, Wade Cummins, aki Elvis Presley-imitátorként is ismert, mellette volt az utolsó pillanataiban.

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Sandy Posey az 1960-as évek közepén vált ismertté olyan slágerekkel, mint a Born a Woman és a Single Girl, amelyek a Billboard Hot 100-as listáján is előkelő helyet értek el. Ezekért a dalokért 1967-ben két Grammy-jelölést is kapott. Karrierje során együtt dolgozott a híres producerrel, Chips Moman-nal, és háttérénekesként közreműködött Elvis Presley 1969-es visszatérő albumán, a From Elvis in Memphis-en, amely olyan ikonikus dalokat tartalmazott, mint a Suspicious Minds és az In the Ghetto.

A 70-es években Posey áttért a country műfajra, és Billy Sherrill producerrel dolgozott együtt, több top 40-es slágert is elérve. Később visszatért a háttérénekléshez, és férjével együtt evangéliumi zenét adott elő, turnézott és lemezeket készített.

Férje bejelentette, hogy Posey életének megemlékezésére online kerül sor, amelyet élőben közvetítenek a Facebookon. ​

Sandy Posey emléke és zenei öröksége tovább él a rajongók és a zeneipar emlékezetében - írja a DailyStar.