„Hatalmas harcos vagy, kis tündér" – együtt imádkoznak a másfél éves kislányért

A Bors olvasóit is meghatotta annak a vajdasági kislánynak a története, akiről májusban diagnosztizálták, hogy rákos daganata van a szíve és tüdeje között. A másfél éves Varga Heléna azóta több ciklusnyi kemoterápián van túl, a szülők pedig folyamatosan abban reménykednek, hogy a kicsi lány tumora eleget zsugorodik a külföldi műtét elvégzéséhez. Most a Bors olvasói is üzentek a családnak.

A gyönyörű Heléna hatalmas küzdő Fotó: olvasói fotó

„Gyógyulj meg gyönyörű, kicsi hercegnő!"

A kis Heléna folyamatosan küzd, jelenleg is Genovában van szüleivel, Olaszország neuroblasztoma egyesületének a központjában. Az MRI eredmények azonban rossz hírrel szolgáltak: a kislány mellkasában lévő tumor még nem zsugorodott eleget ahhoz, hogy meg lehessen műteni, így újabb kemoterápiát kell kapnia. Az olvasókat meghatotta a pici lány története, sorba küldték a róla szóló cikk alá jókívánságaikat és fohászukat.

Remélem mielőbb sor kerül a műtétre és ez a gyönyörű, drága kislány mielőbb élheti a kisgyermekek szokásos életét. Nagyon sok erőt és teljes felépülést kívánok sok szeretettel

– írta az egyik hozzászóló.

– Mielőbbi teljes gyógyulást kívánok Te kis drága harcos. A családnak sok erőt és kitartást – írja egy másik kommentelő meghatódva.

Drága kis gyermek, hamar megkezdted a megpróbáltatást. Adjon a Jó Isten jó egészséget. Ő veled lesz, meg fogsz gyógyulni tündér

– szurkolnak az olvasók Helénának.

– Néha az élet nagyon kegyetlen tud lenni, hiszen csak egy ártatlan gyermek! Mielőbbi gyógyulást kívánok, egészséget, és szép hosszú boldog életet – írták meghatódva, de több százan fejezték még ki együttérzésüket és kívántak mihamarabbi gyógyulást Helénának.

A szülők a végsőkig reménykednek benne, hogy a tumor zsugorodni fog Fotó: olvasói fotó