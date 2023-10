Démoni baba tartotta rettegésben a családot, még az ördögűzőt is legyőzte a benne lakozó gonosz

Ijesztő hírek érkeztek a tengerentúlról. Egy texasi játékbabát ugyanis licitre bocsájtottak, miután előző tulajdonosára nagyon furcsa hatással volt, és állítólag egy ördögűző sem tudta levenni a játékról a rontást. Kiderült, hogy baba eredeti gazdája egy óvodás kislány volt, aki olyanokat mondott, hogy meg akarja gyilkolni az apját és a testvérét, miután a kezébe vette a bábut. A babával való együttalvás után pedig kék-zöld foltok jelentek meg a lány testén. Ennek hatására a családtagjai egy paphoz fordultak, aki megpróbálta elűzni a babában található démont, azonban nem járt sikerrel.

A démoni baba új gazdát keres jelenleg /Fotó: eBay

A sikertelen felszabadítás után maga az atya kérte meg a családot, hogy adják oda másnak a babát, és így megszabadulhatnak a kislányukat befolyásoló negatív gondolatoktól. A szörnyű teremtmény új tulajdonosa így egy aukciós ház lett, ahol egyik éjszaka váratlanul megszólalt a baba.

A Mirror számolt be róla, hogy a licitre szánt bábú, ami lassan egy éve van az aukciósház birtokában, azóta egyszer éjszaka még meg is szólalt. A licitvadászokat azonban nem olyan fából faragták, hogy ne vegyék észre az üzleti lehetőséget az elátkozott babában, ezért inkább úgy is kezdték el reklámozni, hogy kihangsúlyozták a szomorú múltját. Az eBayen található hirdetésben elárulták, hogy a család egy utcai kacatvásár során vette a babát, így sem a nevét, sem a származását nem tudják meghatározni. Arról viszont hivatalos papírt kértek az egyháztól, hogy bizonyíthassák, hogy a játékon valóban elvégeztek már egy ördögűzést – tette hozzá a lap.