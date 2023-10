Ledöbbentek a szervezők: félelmetes állatot vitt magával a meccsre a drukker

Arról már hallhattunk, hogy valaki a kutyájával megy el egy adott sporteseményre, azonban arról még sosem, hogy valaki egy aligátorral jelenjen meg a stadionnál – legalábbis eddig nem.

Aligátorral jelent meg egy férfi a meccsen. Naná, hogy nem akarták beengedni Fotó: Pixabay

Nos, most ez is megtörtént, a 70 éves Joie Henney-nek köszönhetően, aki házikedvencével látogatott ki egy baseballmeccsre. Azonban a férfi nem jutott be a találkozóra, ugyanis biztonsági szolgálat megtagadta tőle a belépést. Ugyanakkor az aligátortulajdonos állítja, hogy a játékosok hívták meg őket a Philly vs Pittsburgh Pirates találkozóra. Joie Henney a történtek után elárulta, hogy miért jelent meg a veszélyes hüllővel az eseményen. Mint fogalmazott, aligátora segíti, hogy megküzdjön három családtagja és négy barátja elvesztésével, amely két hét leforgása alatt történt vele.

Az orvosom depresszió elleni gyógyszert akart adni nekem, de én ezeket nem akartam bevenni. Egy hónap múlva visszamentem egy újabb kivizsgálásra az orvosomhoz. Ő azt mondta: "Mit történt veled, Joe? Elég jól csinálod"

– magyarázta a férfi, aki hozzátette, hogy azóta elválaszthatatlanok az aligátorral.

Joie Henney tisztázta a helyzetet. Mint mondta, néhány játékos találkozni akart Wallyval, és ezért voltak ott. A férfi hangsúlyozta, hogy nem akart bemenni a meccsre a veszélyes hüllővel, csak azt szerette volna, ha a játékosok találkozhatnak az állattal – számol be róla az Unilad.