15 éves, milliomos magyar kamasz a rejtélyes fegyveres rabló Milánóban

Zárás előtt nem sokkal két, fekete pulóveres, kapucnis srác ment be Milánó kínai piacának egyik boltjába, még június elején. Az utcán még nagy volt a forgalom, a boltban is voltak vevők. De ez nem zavarta a fiatalokat, akik gyorsan a bejárathoz közeli pulthoz léptek.

A bolt kamerája rögzítette a rablást Fotó: Polizia di Stato

Van, amivel nem lehet vádolni őket

Egyikük, kezében pisztolyt tartva elordította magát:

Hol a pénz?

– a kassza mögött álló tulajdonost arrébb taszították, majd papírpénz után kutatva belenyúltak a nyitott pénztárgép fémrekeszeibe.

Az alapos tervezéssel igazán nem vádolható ifjak a kifinomult technikák arzenálját sem vonultatták fel rablásuk során, mint az majd alább, a cikk végén lévő videóban láthatod is. Ezt már csak azért is érdemes megnézned, mert rajta van, ahogy a pult mögött álló boltos felesége elképesztő hidegvérrel először helyt ad a pénzért tülekedő, egymást is félrelökő két lököttnek, majd kicsit arrébb megy, szembe fordul velük és őket szemmel tartva akkurátusan hurkot köt az összefogott műanyag szemetes zsák nyakán.

Hiszen kis Kínában – ahogy a milánóiak hívják a reneszánsz tudósról, Paolo Sarpiról elnevezett utcát –, szóval ott, azon a helyen, a munka az első.

És csak utána jöhet a megtorlás.

Ebben az utcában történt a rablás Fotó: Google Maps

Hogy jön ide a kósza sün?

Miközben a bolt vendégei futásnak erednek a pisztoly láttán, a két srác is menekülőre fogja. A videón látni: egyikük kiér a boltból, a másik, a 15 éves magyar azonban csak alig néhány métert tud szabadon megtenni, ugyanis a tulajdonos ráveti magát a lábára. A kamasz persze megpróbálja lerázni magáról. Olyan mozdulatokat tesz, amint aki egy kósza erdei sünbe lépett mezítláb, vagy a nyári forróságban pengeélesre száradt csalánmezőn akar átvágni, de nem jár sikerrel.

Kis Kínában pedig - és talán ez nem meglepő -, elég sok a kínai. Akik ilyenkor összefognak. Szinte mindegyik, aki éppen arra jár, ráveti magát a lúzer magyarra, még a homályos képeken is jól látni, hogy a tettenérés már önmagában felér a büntetéssel is.

A pénz vajon mi?

De mire kellett az az 500 euró, amit raboltak?

Ezt kérdezi mindenki. Ugyanis a magyar kamasz a rendőrség töredelmesen bevallja, hogy szülei milliárdosok, akik Milánó legdrágább elit magániskolájába járatják, ahol csak a nyári, kéthetes előkészítő tábor majd’ 7000 euróba kerül. Mint minden tanulónak, a fiúnak is saját parkolót biztosít a suli, ha minibusszal akar jönni, akkor nagyobbat. Uszoda, fitnesz, ötcsillagos kollégiumi szoba várja. Ehet menzán, de ha nem ízlik a lazac homárral, vagy már unja az aranyporral hintett libamájat, kap külön séfet, aki csak rá főz. Csak az több száz millió forintnyi euró, hogy eljusson az érettségiig.

De ő már nem itt fog, mert kirúgták.

Piasztollyal érkezetk a kínai üzeltbe Fotó: Pexels

Túltolták a szerepjátékot

Társa egyben az osztálytársa, egy 17 éves kínai gyerek. Ő még el tudott menekülni, végül két nyomozó azonosította. Vallomásában azt mondta, egyfajta szerepjátékként fogták fel a rablást, az nem a pénzre ment. De hát, ha rabolni megy az ember, akkor el is kell vennie valamit. Ők pedig kényszerűségből, hiszen mindenük megvan, a bankjegyek mellett döntöttek. Igaz, abból annyi volt amúgy is nekik, hogy nem csak az üzletet, de a fél utcát megvehették volna.

Hogy tanultak-e az esetből a rendőrségi fogdán, az ügyészi kihallgatáson? Na, ez az egyetlen nyitott kérdés, amire ebben a teljes egészében, aprólékosan felderített ügyben még nincs válasz.

A videót itt és itt tudod megnézni.