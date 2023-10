104 évesen rekordot állított fel, aztán hirtelen meghalt

A 104 éves chicagói Dorothy Hoffner október elején azzal került be a híradásokba, hogy ő lett az ejtőernyős ugrások korrekordere. Ma viszont azt közölte a The New York Times, hogy váratlanul elhunyt. Halálának pontos okát még nem állapították meg.

Rekordot döntött a 104 éves hölgy / Illusztráció / Fotó: Pixabay

Az idősotthonban élő nő guruló járókerettel járt ugyan, de ez nem akadályozta meg abban, hogy egy tapasztalt ejtőernyőssel tandemben több ezer méter magasságból kiugorjon egy repülőből. A nem mindennapi kalandról készült felvételen úgy tűnik, hogy élvezi az ugrást, amivel megdöntötte a legidősebb ejtőernyős rekordját.

Bár az elismertetés még folyamatban van, családja reméli, hogy a Guinness posztumusz is bejegyzi az új világrekordot. Az eddigi korrekorder a svéd Linnéa Ingegärd Larsson volt, aki 103 évesen került be a Rekordok könyvébe tavaly májusi ugrásával.