Ez lett Suhajda Szilárd végzete, itt az életveszélyes sportok listája

A Travelo.hu szemlézte a nomadicyak.com által készített listát azokról a 2023-as turisztikai tevékenységekről és kalandsportokról, amelyekben eddig a legtöbb utazó veszítette életét. A turisták számára öt leghalálosabb tevékenység meglehetősen általános: vezetés, túrázás, motorozás, evés (ételmérgezés) és mértéktelen ivás (alkoholmérgezés).

A hegymászás és sziklamászás lett a leggyakoribb végzetes turista baleset Fotó: Suhajda Szilárd facebook

A kalandsportok a lista majdnem felét teszik ki, beleértve a bikákkal való futást, a siklóernyőzést, a bungee jumpingot, a sznorkelezést és a jet-ski-t. A lista az USA-ból, az Egyesült Királyságból, Ausztráliából és Európából gyűjtött halálozási adatok alapján készült. A tengeralattjárós túrák a Titán tragédiáját követően a 18. legveszélyesebb turisztikai tevékenységnek számítanak.

1. Hegymászás és sziklamászás

Halálozási arány: 1:3125 | Elhalálozás esélye: 0,032%

Az Everest hírhedten veszélyes, 7954 mászás során 72 ember halt meg. Ezt mi is tudjuk, hiszen itt hunyt el idén májusban Suhajda Szilárd is. de a K2 és az Annapurna még több áldozatot szedett, így ezeken a helyeken még a világ legmagasabb hegycsúcsánál is sokkal rosszabb a halálozási arány: 29%, illetve 32%.

2. Barlangi búvárkodás

Halálozási arány: 1:3333 | Elhalálozás esélye: 0,03%

A barlangi búvárok csak kötelet és fáklyát használhatnak a navigációhoz. Náluk a vezető halál oka, hogy eltévedhetnek a barlangrendszerben, illetve elfogyhat a levegőjük.

3. Vezetés

Halálozási arány: 1:7142 | Elhalálozás esélye: 0,014%

Az Egyesült Államokban sokkal magasabb a halálozási arány a sofőrök között, mint az Egyesült Királyságban vagy az EU-ban. Sok turista gyakorlat nélkül, négykerék-meghajtású autóval vág neki a hegyeknek, ami rettentően veszélyes.

4. Lovaglás

Halálozási arány: 1:10 000 | Elhalálozás esélye: 0,01%

Leginkább nőket ér halálos baleset lovaglás közben. A halálesetek többségét fejsérülés okozza, mert sokan egyáltalán nem viselnek védősisakot.

5. Siklóernyőzés

Halálozási arány: 1:13 513 | A halál esélye: 0,0074%

Tényleg romantikus lehet siklóernyővel repülni a tengerpart felett, de a szólóban repülők több mint kétszer nagyobb valószínűséggel halnak meg, mint a tandem siklóernyőzők. A halálesetek 95 százaléka már a levegőben megtörténik.

6. Hegyi kerékpározás

Halálozási arány: 1:28 571 | A halál esélye: 0,0035%

A legtöbb hegyikerékpáros haláleset erős fékezéssel jár, ami azt eredményezi, hogy a kerékpározó átesik a kormányon, általában nagy sebességgel gurulva a lejtőn. Sok haláleset történik az ugrások és trükkök során.

7. Túrázás

Halálozási arány: 1:50 000 | Elhalálozás esélye: 0,002%

A túrázók körében a leggyakoribb halálhoz vezető ok a szívmegállás és az esések. A legtöbb ilyen jellegű baleset az egyedül utazó férfiakkal történik meg, akik európai hegyekben túráznak.

8. Motorozás

Halálozási arány: 1:58 823 | A halál esélye: 0,0017%

A motorosok körülbelül 50%-kal nagyobb eséllyel halnak meg az Egyesült Államokban, mint például az Egyesült Királyságban. Gyakoriak a végzetes balesetek olyan esetekben például, amikor két turista együtt motorozik Vietnamon keresztül.

9. Ejtőernyős ugrás

Halálozási arány: 1:90 909 | A halál esélye: 0,0011%

A halálesetek 86%-ának fő oka emberi hiba miatt következik be az ejtőernyős ugrások közben. Gyakorta fordulnak elő tragikus tandem ejtőernyős ugrások légcsavaros repülőgépekről.

10. A bikafuttatás

Halálozási arány: 1:111 111 | A halál esélye: 0,0009%

Minden évben láthatunk beszámolókat a bikákkal futó turistákról a spanyolországi Pamplonában. Szerencsére mindössze 15 haláleset történt 113 év alatt. Ugyanakkor léteznek kisebb távokat teljesítő bikafuttatások (Valenciában, Madridban, Castilla y Leonban és Navarrában), ahol sokkal rosszabbak az arányok: az elmúlt 10 év során több mint 30 ember halt meg.