Újszülött kiscsikó zuhant a mélybe, megdöbbentő okról beszél a gazda

A kíváncsi turisták szerte a világon képesek hatalmas kárt és veszteséget okozni azzal, ha nem képesek betartani a helyszín diktálta szabályokat, vagy éppen felelőtlenül viselkednek. Egy walesi farmer, Nicky Beynon azt mesélte el, hogyan okozta egy csapatnyi kíváncsi turista egy nem sokkal korábban világra jött kiscsikó halálát.

Képünk illusztráció (Fotó: Unsplash.com)

A 60 éves Llangennithben és Rhossiliban gazdálkodó férfi állítja, már addig is sok gondjuk akadt a környéken kirándulókkal, akik gyakran terrorizálják a békésen legelésző pónikat: szelfizgetnek a közelükben, megpróbálják megsimogatni az állatokat, és cseppet sem törődnek azzal, hogy a lovak szemlátomást idegessé válnak a közelükben. A gazda bevallása szerint a kis póni, aki egy hasonlóan felelőtlen csoport viselkedése miatt vesztette életét, alig pár száz méterre egy szikla szélétől jött a világra. A turisták kíváncsiak voltak a kis jövevényre, ezért egyre közelebb merészkedtek hozzá és az anyjához, hogy jobban szemügyre vehessék. Az újszülött, éppen csak járni próbáló póni erre megijedt, hirtelen feltápászkodott, majd pár lépés megtétele után megbotlott a szikla szélében és a mélybe zuhant.

🔔 | Farmer says common tourist habit forced pony off cliff https://t.co/jChl5ZoHpd — LADbible News (@LADbibleUKNews) September 13, 2023

A szomorú eseményt kiváltó magatartásforma, ahogy arra már Breyton is rámutatott, sajnos nem ritka a vidéken: a közelben élők több alkalommal is arról számoltak be, ahogy a kirándulók nem hagynak békét az állatoknak, ennek pedig nem egyszer fájdalmas következményei lettek. Egy fiatal nőnek például a környéken lakóknak kellett elsősegélyt nyújtaniuk, miután egy mén megrúgta. A swanseai lakos, Louise Church fontosnak látja felhívni a turisták figyelmét arra, hogy ezeket a szabadon élő állatokat jobb békén hagyni.

Ők vadállatok, nem házikedvencek!

– idézte szavait beszámolójában a LadBible.