"Azt mondják, felelőtlen vagyok": Szétszedik az édesanyát, aki 45 évesen szült gyereket

Az emberre jellemző, hogy nagyon szeret mindent előre megtervezni. Általában pontos elképzelésünk van arról, hogy milyen szakmát szeretnénk kitanulni, milyen élethelyzetben mennénk férjhez és mikor akarunk gyerekeket szülni. Azzal azonban mindenkinek szembesülnie kell, hogy az élet bizony sokszor közbeszól. Ember tervez, Isten végez. Hiába voltak határozott és pontos terveink, sokszor el kell tőlük térnünk, mert rákényszerít az élethelyzetünk. A talpraesett emberek azonban az új felállásból is képesek kihozni a maximumot.

Az anyuka 45 éves volt, amikor világra hozta kisbabáját / Fotó: Pixabay

Patti Avery Schmidt arról számolt be az interneten, hogy nagyon sok támadást kap amiatt, mert 45 éves korában hozta világra legkisebb gyermekét. A nőnek egyébként van három nagyobb fia, s mindannyian a 20-as éveikben járnak. Ez tehát azt jelenit, hogy Patti már fiatalon, a 20-as éveiben elkezdte a családalapítást, ám most is összejött egy baba.

Az édesanya szomorúan számolt be arról, hogy a 20-as éveiben járó fiai nagyon dühösek rá, amiért ilyen idősen megtartotta a babát. Szerintük ugyanis felelőtlenség 45 évesen szülni, hiszen így a gyerek nagyon fiatalon el fogja veszíteni az édesanyját, és sokkal kevesebb közös idő adatik majd meg a számára.

Pattinek fiai ezen állításai nagyon rosszul estek, és reagált az őt ért vádakra:

A helyzet az, hogy senki nem tudja, mennyi idő adatott neki. Valaki hamarabb, valaki később hal meg. Ráadásul nem mindenkinek adatik meg, hogy hamar megismerje élete párját, és sokan nem is érzik magukat készen huszonévesen a gyerekszülésre. Ráadásul sokan vannak, akik előbb pénzügyileg stabil helyzetet szeretnének kialakítani

- érvelt Patti.

Az édesanya még mindig nagyon fiatalnak érzi magát. Egészséges kisbabának adott életet, és úgy gondolja, hogy gond nélkül fel tudja majd nevelni, hiszen még mindig tele van energiával - számolt be róla a The Sun.