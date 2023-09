Tűzoltók mentették meg az idős nagypapát Újpalotán

Egy 86 éves bácsi életét mentették meg a tűzoltók szombat délután az újpalotai Páskom-parkban. A 9. emeleten élő lakó ugyanis rosszul lett, viszont a mentők nem tudtak bejutni hozzá. Végül az emelőkosár segítségével tudtak bemászni a segítségre szoruló férfi ablakán.

A tűzoltók hamar megoldották a helyzetet Fotó: Olvasói

A 86 éves idős bácsit mindenki ismeri és szereti a társasházban. Pont ezért is szúrt szemet több szomszédnak is, hogy már egy ideje nem igazán látták a férfit. Aggódni kezdtek, ezért végül úgy döntöttek, hogy értesítik a mentőket. A segítség azonnal útnak is indult, ám a bácsi lakásába való bejutással problémába ütköztek.

Olyan volt mint egy akció filmben. Amint megérkeztek a tűzoltók, rögtön cselekedtek. Az emelőkosárból másztak fel a férfi ablakáig, ahol sikerült bemászniuk és belülről nyitották ki az ajtót, hogy a mentősök el tudják látni, majd kórházba szállítani a bácsit.

– mesélte el lapunknak az egyik szemtanú.

Szegeden is a tűzoltók segítségét kérték Fotó: Olvasói

Nem ez az első eset, hogy a tűzoltók segítették ki mentős kollégáikat. Pár éve egy ijesztően hasonló jelenet játszódott le Szegeden. Az idős nénihez ebben az esetben is az alatta lakó szomszéd riasztotta a mentőket, mivel napot óta nem látta őt. A lakásba a rokonok sem tudtak bejutni, ezért kérték a tűzoltók segítségét, akik emelőkosárból az ablak betörésével tudtak csak bejutni a lakásba. A néni magatehetetlenül feküdt a lakásban. Végül a mentők szállították el az életveszélyes állapotban lévő asszonyt.