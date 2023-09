Orbán Vikor: Amíg van háború, lesz infláció

Orbán Viktor miniszterelnök a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként az infláció alakulásáról beszélt először.

Az inflációt nem a végzet kanyarította ide, hanem az európi politika hozta össze.

Először is a háború. Amíg a háború tart, nem lesznek olyanok a gazdasági állapotok, mint amit mind szeretnénk. Persze van, aki ezen is nyer, a háborús spekulánsok. Emellett a szankciók is súlyosbították a helyzetet, az EU-s szankciók. Az EU nem a béke, hanem a háború pártján áll, ezért nem csak a háborús felek szenvednek, de egész Európa. Magyarország az elejétől kezdve ellenezte a szankciókat, az elejétől fogva hangsúlyoztuk: meg kell próbálni a háború hatásait minimálisra csökkenteni – kezdte Orbán Viktor, hozzátéve: az amerikai elnök egy csapásra meg tudná állítani a háborút, de nem úgy tűnik, hogy ezt tervezné megtenni.

Orbán Viktor ismét hangsúlyozta: sajnos az EU politikája továbbra is háborúpárti, ami rosszat tesz nem csak hazánk, de egész Európa gazdaságának Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Semmiképp nem nézzük ölbe tett kézzel az eseményeket, megvédjük a családokat minden eszközzel

– tette hozzá az inflációt visszafogó lehetőségek kapcsán. Elmondta: figyelik, milyen lehetőségek vannak, illetve más országok milyen módszereket alkalmaznak. Szóba került: egyre több ország alkalmazza az ársapka intézményét.

Hozzátette: hisz abban, hogy a mostani eszközök elegendőek ahhoz, hogy az év végéig 10 százalék alá menjen, azaz egy számjegyű legyen az infláció. Arról is beszélt: a multinacionális kereskedőláncok kihasználják a háború és a szankciók okozta áremelkedéseket, és megpróbálnak többet emelni, mint lehetne. Ennek komoly szerepe van az infláció alakulásában, ezért fel kell lépni az árspekuláns multikkal szemben, ahogy meg is tettük.

Az emberek Magyarország álláspontját osztják

Orbán Viktor arról is beszélt: a világon mindenütt az tapasztalható, hogy az emberek (a magyar kormányhoz és a magyarokhoz hasonlóan) egyre egyértelműbben békepártiak. A háborúpárti kormányokat a gazdasági helyzet egy idő után rá fogj szorítani arra, hogy belássák, csak távolabb sodornak minket a békétől, és így kénytelenek lesznek átgondolni a helyzetet.

Gyermekvállalási kedv: unokáinknak teremtünk világot

Gyerekes apukaként a miniszterelnök arról beszélt: figyeli, kik azok, akik támogatják a családokat, a gyermekeket és hazában, nemzetben gondolkodnak, és hogyan viselkednek ők. Hozzátette: a gyermekes szülők nem hozhatnak csak rövidtávú döntéseket, hiszen az unokáinknak is teremtjük ezt a világot. Sajnos azonban Európában nincs közös demográfiai politika, és sokan így a demográfiai problémával nem foglalkoznak.

Egy családbarát ország létrehozása, a demográfiai problémák megoldása kétszintű: gazdasági téren is segíteni kell a családokat és a közgondolkodáson is változtatni kell. Egyesek szerint az egyén a legfontosabb a világban – mondta a kormányfő. Ha magamat teszem az első helyre, abból nem lesz család – tette hozzá. Orbán Viktor szerint akkor lesz változás, ha a világban azok lesznek többen, akik szerint nem az egyén áll a középpontban. Orbán Viktor kiemelte: természetesen a gazdasági kérdés is fontos:

A kormány célja, hogy aki gyereket vállaljon, az anyagilag jobban éljen, mint akik nem.

Családbarát koalíció

A kormányfő szerint egy családbarát koalíció építése zajlik jelenleg Európában. Ez lesz a magyar EU-elnökség egyik legfőbb feladata is.