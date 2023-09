Testvére szerint a kisbabáját védi a 8 hónapos terhesen a nevelőintézetből megszökött Sziszi

Mint arról korábban már a Bors is beszámolt, a mindössze 15 éves Szimonetta 8 hónapos terhesen szökött meg a nevelőintézetből, a fiatal lányt jelenleg is keresi a rendőrség. Sziszi nem először került be a hírekbe, korábban már több ízben is rendőrségi körözés alatt állt, hasonló szökések miatt. Ez alkalommal azonban már nem csak az ő testi épségéről, hanem a babáéról is szó van. Sziszi nővére, Alexandra most lapunkon keresztül üzen a kislánynak.

A rendőrség sem tudja, hol lehet a terhes tinilány Fotó: Police.hu

Azért menekül, mert kisbabáját védi

Szimonetta 2022 októbere óta már öt ízben szökött el a nevelőintézetből. A kislányt minden alkalommal vidéken élő barátja családjánál találták meg. Egyik eltűnése alatt eshetett teherbe a fiútól, a gyermeket megtartotta, most pedig, ahogy közeledik a szülés ideje, újra elszökött. Nővére szerint azért, hogy együtt maradhasson a kisbabával.

– Egyik öcsém velem és Sziszivel is tartja a kapcsolatot, tőle tudom, hogy a húgom nagyon szerette volna ezt a gyermeket. Úgy gondolom, hogy aki teherbe esik, annál rögtön elindulnak az anyai ösztönök, Sziszi pedig most azért menekül, hogy ne vehessék el tőle babáját – mondja elkeseredetten a nővér, aki már egy éve küzd azért, hogy az ő gyámsága alá kerüljön húga. A Hollandiában élő nő már több egyesületet is felkeresett, hogy húgának segíthessen, mivel azonban nem ő a gyámja, teljesen tehetetlen.

Gyilkosság miatt ül börtönben

Pedig Alexandra már tavaly is arról beszélt, hogy attól fél, hogy bántalmazzák, esetleg prostitúcióra kényszerítik a húgát. A nővér a Borsnak azt is elmondta, hogy mindezt mire alapozza.

– A fiú családjában van példa prostitúcióra is, ezért is félek attól, hogy a húgomat is erre akarják esetleg kényszeríteni. De attól is félek, hogy bántani fogják, egy alkalommal a bokáján két vágással vitték vissza a rendőrök az intézetbe – mondja a testvér, aki szerint húga barátjának a testvére gyilkosság miatt ül börtönben. Az akkor 19 éves férfi egy idős nőt ölt meg puszta kézzel. A néni kinn nézelődött az utcán, amikor két fiatal elterelte a figyelmét, egy harmadik társuk pedig beosont a házba, hogy kirabolja az asszonyt. A néni azonban megzavarhatta a tolvajt, aki megölte az asszonyt.

Lenne rá remény, hogy ő nevelhesse fel gyermekét

Amennyiben igaza van Alexandrának, és húga azért menekül, hogy ne szakíthassák el gyermekétől, nagyon rosszat tesz magának. Egy, a Borsnak nyilatkozó szociális gondozó azt mondta, hogy a kislánynak most éppen nagyon együttműködőnek és tisztelettudónak kellene lennie. Az ugyanis egyéni elbírálás kérdése, hogy mi lesz a kicsivel. Ugyan kerülhet egy másik intézetbe, mint édesanyja, de akár nevelőszülőkhöz is, a lánynak lenne kapcsolattartási lehetősége gyermekével.

– A rendszer célja az, hogy minél hamarabb alkalmassá tegyék őt arra, hogy felnevelje gyermekét. Én ezért azt javasolnám Szimonettának, hogy menjen vissza az intézetbe, legyen együttműködő a családsegítővel és az esetmenedzserrel! Ha visszamegy, és igazán elszántan szeretné a gyermekét, akkor minden esélye meglesz arra, hogy egy kis idő után majd ő nevelhesse fel – nyilatkozta a szociális gondozó.

Alexandra szerint testvérét teljesen elvágták most a külvilágtól azok, akik bújtatják, így nem biztos hogy eljut hozzá az üzenete. Mégis, arra kéri Szimonettát, hogy gondolja át, mit csinál.

– Nem tudom, hogy a szökések miatt voltak-e orvosi vizsgálataid egyáltalán, de nagyon fontos, hogy lásson doktor és hogy kórházban hoz világra a gyermekedet – mondja Alexandra, aki továbbra is szeretne húga gyámja lenni. A lány körözési adatlapját ide kattintva tudod megnézni.

Szimonetta 162 centiméter magas, vékony testalkatú. Haja barna, hosszú, lefele világosodó, szeme szintén barna. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Makói Rendőrkapitányságnál, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.