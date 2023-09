Mondhatni nevetség tárgyává vált Németország zöld külügyminisztere, miután azt állította, hogy ő egy évben 560 napot dolgozik. Oroszország ENSZ-nagykövetének a helyettese gyorsan le is csapott és megjegyezte, hogy ez az eset is jól mutatja, hogy milyen mély problémák is vannak a német oktatási rendszerben.

Egy X-re felkerült videó tanúsága szerint a német külügyi tárca vezetője, Annalena Baerbock azt közölte hallgatóságával, hogy egy évben 560 napot dolgozik – idézi a Ripost a Mandinert. A kijelentésre reagált Dmitrij Poljanszki, Oroszország ENSZ-nagykövetének helyettese is, aki bejegyzésében úgy fogalmazott:

Úgy tűnik, hogy a német oktatási rendszerben mély problémák vannak. Frau Baerbock most azzal büszkélkedik, hogy 560 napot dolgozik egy évben!

– írta Poljanszki.

Mint ismert, az évnek 365 napja van…

EILT: #Baerbock ändert Dauer der Umkreisung der Erde um die Sonne von 365 auf 560 Tage. #Wissenschaft pic.twitter.com/KSBk9MyVTA — storymakers (@mz_storymakers) September 11, 2023

Annalena Baerbock német külügyminiszter a müncheni biztonsági konferencián korábban meg azt találta mondani, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek 360 fokos fordulatot kellene végrehajtania politikájában.

Ha Putyin úgy dönt, hogy holnap 360 fokos fordulatot vesz, az egész világ boldog lesz

– mondta a német külügyminiszter.

Csakhogy, - mint ahogy arra a Ripost is felhívta a figyelmet -, ha Putyin 360 fokos fordulatot venne, akkor ugyanott lenne, mint most. Tehát az orosz elnöknek inkább mondjuk 180 fokos fordulatot kéne vennie...

A német külügyminiszter nem magyarázta meg, hogy miért lenne boldog a világ az orosz elnök feltételezett lépése után, amely valójában nem jelent semmilyen irányváltást – írta a pravda.ru.