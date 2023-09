Inkább a véres pokol: Magyar pornósztár börtönébe menekült neje elől a szobafogságra ítélt férj

Megtörtént az, amire senki sem számított - így kommentálták az olasz lapok egy Rómában élő elítélt megdöbbentő húzását.

A perugiai börtön. Itt kért menedéket a férfi

Az elmúlt napokban, a hajnali órák egyikén hangosan dörömböltek a perugia Capanne börtön bejáratán. Az őr egy őszes, középkorú férfit talált a vasajtók előtt, aki dühödten követelte, hogy engedjék be a férfi részlegre. Az őr először azt hitte, hogy egy látogatóról van szó, ám hamar kiderült, nem így van: egy jogerős elítélt akart bejutni a cellájába. Papírjai szerint a piti bűncselekményekért elítélt római férfi saját lakásában, házi őrizetben tölthette a rá kiszabott hónapokat, ám besokallt az otthoni, erőszakos, frusztráló légkörtől és úgy döntött: buszra száll és bekérezkedik a perugiai intézménybe.

Miért jó a véres pokol?

Azért Perugiába ment, mert az ottani bíróság ítélte el, börtönbe viszont csak akkor kellett volna vonulnia, ha megszegi a házi őrizet szabályait, azaz a rendőrséggel nem egyeztetve hagyja el lakását. Arról, hogy be akar vonulni felesége terrorja elől a börtönbe nem szólt a zsaruknak, így ezzel a kitétellel meg is valósíthatta álmát: a harctérré vált római nappaliból végre a békés börtön falai között tudhatta magát. De mennyire békés az a hely, ahol a legismertebb rabok egyike az egykori magyar pornósztár, Bradács Katalin, aki kétéves kisfiát ölte meg Olaszországban? És ahol a múlt héten az egyik elítélt elvágta társa torkát, a börtönőrök pedig alig tudták megfékezni. A foglárok erősítésért könyörögnek, a börtönorvost halálosan fenyegetik és a rabok közötti inzultusok is mindennaposak. De a most érkezett rab tartja úgy,még a szlengben"véres pokolként" emlegetett hely is jobb, mint otthon.