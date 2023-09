Lázadás: pokollá változott a börtön, ahol a kisfiát meggyilkoló magyar pornószínésznő ül

Léteznek helyzetek, melyekben a legkeményebb smasszerek is megijednek, és elkezdik félteni az életüket. A börtönőrök hiába kapnak alapos kiképzést, olykor tehetetlennek bizonyulnak azokkal a bűnözőkkel szemben, akiknek már nincs veszítenivalójuk, tekintélytiszteletet pedig maximum az erősebb rabbal, vagy maffiafőnökkel szemben tartják kötelezőnek. Nos, pont ezzel a problémával szembesülnek nap mint nap a perugiai börtön dolgozói. Az intézmény szigorúan elkülönített férfi és női részleggel is rendelkezik, ám a nemzetközi híradások szerint egyikben sem békésebbek a viszonyok. Egyre gyakoribbak a smasszerek elleni támadások.

Egyre rosszabb a helyzet a börtönben. Fotó: Pixabay.com



A perugiai börtönben tölti büntetését a kétéves kisfia, Alex meggyilkolása miatt elítélt egykori magyar pornószínésznő, Bradács Katalin is. A nő hónapokkal ezelőtt exkluzív interjút adott a Borsnak. Akkor ő maga is beszélt a rácsok mögött uralkodó áldatlan állapotokról.



Nagyon meg kell gondolni, hogy kivel állok szóba, mert nem minden rab jóindulatú. Ha valakihez rosszul szólok, könnyen bajom eshet, igaz, a személyzetnél sem célszerű kihúznom a gyufát. Én a ranglétra legalsó fokán állok, néha már azt érzem, hogy gyerekgyilkosként már semmihez sincs jogom

– mondta akkor az elítélt, akit többször is megróvásban részesítettek különböző fegyelmi vétségek miatt. Volt, hogy egy a zárkájában levő törött asztal okozott neki nehézséget, és hiába bizonygatta, hogy a bútorban nem ő tett kárt, az elkülönítést, mint büntetést mégsem kerülhette el.

Katalinnak persze a rabtársakkal is meggyűlik a baja, már többször is megverték. A hírhedt büntetés-végrehajtási intézet egyébként a legaljasabb bűnözők gyűjtőhelye, ez pedig a férfi és a női elítéltekre is igaz.

Olasz sajtóértesülések szerint az elmúlt hetekben többször is megesett, hogy a férfi rabok az őrökkel is összetűzésbe kerültek. A közelmúltban egy albán rabot szállítottak át egy másik intézményből, majd bemutatkozásképp késsel hadonászva megfenyegette az orvost, hogy megöli, amennyiben nem ad neki elegendő nyugtatót. Az persze egyáltalán nem biztos, hogy mindet ő kívánta beszedni, könnyen lehet, hogy üzletelni szeretett volna vele a rabtársaival.

A rácsok mögött ugyanis az ismerten erős gyógyszerek egy részét – természetesen illegálisan- kábítószerként használják. Egy tunéziai elítélt rabtársa torkát vágta el. Ugyanő aztán összetörte a cellája berendezését.



Az olasz börtönőrök szakszervezete már kezdeményezte is az állami vezetőknél, hogy fordítsanak figyelmet rájuk. Úgy vélik, a kelleténél lényegesen kevesebb a dolgozó a rácsok mögött, és amíg ez nem oldódik meg, az egyenruhások folyamatos veszélyben vannak.