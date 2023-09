Kiakadt a műsorvezető, amikor a nő bevallotta, egy szellemmel házasodik össze

Nem mindennapi jelenetek játszódtak le a Say Yes To The Dress (Mondj igent a ruhára) műsorában. A műsor lényege, hogy a menyasszonyok ruhákat próbálnak, hogy megtalálják az igazit. De arra még a műsorvezető, Tan France sem számított, amit a legutóbbi arajelölt elárult neki.

Fotó: Say Yes To The Dress

A nő ugyanis bevallotta, hogy egy szellemhez készül feleségül menni... Különleges napja előtt a Say Yes To The Dress vendége, Brocarde egy szerény ruhát keresett, hogy kielégítse szellem vőlegénye, Eduardo igényeit.

Brocarde elmagyarázta: „Amikor először találkoztam Eduardóval, szó szerint a saját dolgaimmal foglalkoztam. Nagyon viharos éjszaka volt, és hirtelen úgy éreztem, hogy ég a mellkasom, és úgy éreztem, hú, mi ez az igazán intenzív, meleg érzés itt? Olyan, mintha végigfutott volna a testemen és a lábujjaimon keresztül.”

A műsorvezető zavarodottan megkérdezte: "Eduardo egy szellem?"

"Igen, Eduardo meghalt már. Ő egy viktoriánus katona; olyan jóképű, egy kicsit lázadó, valahogy úgy érzem, szinte rocksztár volt az előző életében, felizgat. Teljesen kielégít szexuálisan”

– mondta a nő.

A műsorvezető csak annyit tudott mondani, hogy mindenki megérdemli, hogy különlegesnek érezze magát legalább egy napig, ezért nincs joga elítélni a nőt.

Mint kiderült, a szellemnek pontos elképzelései vannak arról, hogyan is kell kinéznie egy menyasszonynak.

"Nem szereti, ha túl sok bőr kilátszik, és szereti, ha el vagyok takarva" - fejtegette Brocarde, amin azért már kiakadt a műsorvezető is.