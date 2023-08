Szeptemberben végre kiderül, mi van a halál után, ennek sokan nem fognak örülni – állítja az időutazó

Igencsak meredek szeptember vár ránk, már ha igaz az, amit egy TikTok-tartalomgyártó állít. Igaz, jóslatát "némiképp" gyengíti, hogy időutazónak állítja be magát, és arról beszél posztjaiban, hogy a jövőből jött, ezért tudja, milyen események következnek. Nos, kétes hitelességű beszámolója szerint szeptember durva változásokat hoz: 20 embernek ugyanis lehetősége lesz bepillantást nyernie abba, hogy mi is történik velünk a halálunk után – és természetesen utána be tudnak számolni minderről a világnak. Elmondásuk szerint csupán az emberek 5 százalékára vár boldogság a halál után, így a többség mindent megtesz azért, hogy a lehető legtovább éljen.

Mindenki hosszú életre vágyik, de szeptembertől még hosszabbra!

Persze nem ez lesz a szeptember egyetlen jelentős eseménye. Várható még (rögtön a hónap elején, 4-én) egy hatalmas hurrikán, ami letarolja az Egyesült Államok keleti partvidékét, később pedig egy láthatatlan falat húznak fel az idegenek Mexikó és Guatemala köré. Később pedig rejtélyes körülmények közt eltűnik egy utasszállító gép az Atlanti-óceán felett, ami majd 2029-ben kerül elő.

És igen, még mindig szeptemberről beszélünk... Mi szóltunk előre, hogy sűrű hónap lesz! Persze azért senki se lepődjön meg, ha netán nem valósul meg minden a jóslat által beígért események közül... ;)