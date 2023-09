"Annyira szeretném, ha ez kamu lenne" – mindenki kiakadt, milyen nevet adott egy édesanya a lányának

Ne szépítsünk: egy rossz névadással gyermekünk egész életét megnehezíthetjük. Sajnos nem ritka, hogy valaki utólag megbánja azt a nevet, amit választott, ám ekkor már jellemzően késő változtatni, így alaposan meg kell gondolnunk, mi az a név, ami majd a születési anyakönyvi kivonatba kerül. Ráadásul az extrém, különleges hangzású, egyedi nevek is reneszánszukat élik, ám épp emiatt szaladhat el velünk a legkönnyebben (no meg a legmesszebbre) a ló. Persze kis hazánkban a Nyelvtudományi Kutatóközpont jóváhagyása kell minden új név esetében, ami nem is árt, mert egy-két szülő idehaza is képes Annák és Leventék helyett Csodálkákban, Felhőkben és Kolbászokban gondolkodni, egy-két országban azonban még ez a kontroll sincs meg. Nos, itt szabadul csak el igazán a szülők fantáziája.

Nagyon fura nevet kapott egy kislány

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint annak a nagyinak a posztja, aki a Facebookon tudatta ismerőseivel legkisebb unokája érkezését.

Immár hivatalos, a lányom egy gyönyörű kislánynak adott életet. Most lett teljes a családjuk. Üdvözlünk, Avacuddo!

A poszt hamarosan új életre kelt a Redditen, ahol a kommentelők szörnyülködve olvasták, milyen nevet választott a család a gyerkőcnek. Összegezve: senki sem értette, miért kell, hogy valakinek egy életen keresztül egy félregépelt avokádó szerepeljen a személyijében.

– Annyira szeretném, ha ez kamu lenne – írta valaki reménykedve, míg egy másik kommentelő (ugyancsak naivitását vagy reménykedését megcsillantva) felvetette, hogy talán Ava a kislány neve, és ez az egész avokádós dolog csak egy cuki becenév.

Megint más azt tette szóvá, hogy vajon miért lett elírva a név:

– Próbálom kitalálni, hogy vajon jobb vagy rosszabb, hogy elírták – mire a Mirror cikke szerint másvalaki rögtön megjegyezte: simán lehet, hogy egyszerűen a családból senki sem tudta, hogyan kell helyesen leírni a gyümölcs nevét.

A kommentelők többsége abban is biztos volt: legkésőbb az iskolában komoly zaklatásoknak és bántásoknak lesz kitéve szegény kislány, aki – ha van egy kis esze – az első adandó alkalommal kérvényezi a hivatalokban a névváltoztatást.