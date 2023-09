Esztergomi robbantás: erről beszélhetett 4 órán keresztül a túsztárgyaló a fenyegetőző férfival

Mint arról lapunk is folyamatosan, a helyszínről beszámolt, hatalmas robbanás rázta meg Esztergom külvárosát, a Búbánatvölgy egyik utcájában szerda este. Egy ott élő, a rendőrség által is körözött férfi ugyanis több gázpalackot is felrobbantott, miközben a Terrorelhárítás emberei intézkedtek a házban. A detonációban a robbantó és a TEK egyik embere életét vesztette, több tűzoltó és TEK-es pedig megsérült.

Fotó: Bánkúti Sándor / MW

A tragédia során négy és fél órán keresztül dolgozott a túsztárgyaló, aki maga is megsérült a robbantásban. A Ripost Végh Józsefet, a túsztárgyalásban jártas pszichológust kérdezte, mit tehet ilyenkor egy túsztárgyaló és vajon miről beszélhetett több mint négy órán át az agresszív, fenyegetőző férfival.

"A túsztárgyaló mindig a legjobb tudását felhasználva, a magyar jogrendnek megfelelően jár el minden esetben. Jó taktika nincs, az mindig csak utólag derül ki, hogy a taktika bevált-e. Korábbi esetek tapasztalatai alapján csak feltételezni tudjuk, hogy működni fog a bevetett módszer.

Mivel minden elkövető más, így sosem lehet teljesen biztosra menni.

"A túsztárgyalók, ha lehet, nem tárgyalnak szemtől szemben az elkövetővel. Az eljárás meghatározása nagymértékben függ attól, hogy a helyszín mit enged és mit követel meg. Ezt mindig az adott szituáció határozza meg"

- mondta el a pszichológus.

Felidézett egy emlékezetes esetet is, amikor a Széna téri OTP bankfiókban a bankrablókkal szemtől szemben kellett lefolytatnia a tárgyalást.

"Benne lenni egy ügyben egyáltalán nem egyszerű dolog. Mindig keressük a megoldást, hogyan lehet a lehető legjobbat kihozni a helyzetből, de az minden esetben csak utólag derül ki, hogy mi volt a helyes taktika.

A túsztárgyaló a végkifejlettől függetlenül mindig a tapasztalatának megfelelően a lehető legjobb döntést hozza.

A Széna téri bankrablásnál tárgyaltam utoljára bankrablóval. Az elkövető meghalt és megsérült egy nő. Bátortalan öngyilkos volt és ki akarta végeztetni magát. Ez sikerült is. Bizonyos értelemben elmarasztaltak, hogy miért nem tudtuk megoldani másképp. De nem lehet mindig teljes biztonsággal kiszámítani a tettes reakcióját. Megkockáztatom, hogy a tegnapi elkövető is előre eldöntötte, hogy kivégezteti magát"

-monda el a Ripostnak az esettel kapcsolatosan Végh József.