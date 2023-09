Egy rendőrtiszt meghalt: helyszíni beszámolónk az esztergomi robbantásról - videó

Óriási szirénázás verte fel a szerda estét Esztergom Búbánatvölgy nevű családi házas városrészében. Rendőrautók, tűzoltók, mentők száguldottak nagy iramban egy irányba, sokkolva a környékbelieket. Úgy tudjuk, Budapestről is vezényeltek le egységeket, sőt, az esztergomi kórházban is mozgósítottak, mindenkit berendeltek a sürgősségi osztályra.

Információink szerint egy körözés alatt álló férfi fenyegetőzött robbantással, később pedig be is váltotta a fenyegetést, felrobbantotta magát és a családi házat, akkor, amikor már rengeteg rendőr gyűlt a helyszínre, köztük a TEK kommandósai is. Meg nem erősített információnk szerint a halálos áldozat is TEK-es. Az első hírek szerint 6-7 sérült is lehet, de más információk szerint több TEK-es és tűzoltó is megsérült. A helyszíni szóbeszéd szerint maga a robbantó is meghalt, de ezt nem erősítette meg senki - más információk szerint a tettes a súlyos sérültek között lehet.

Arról nincs pontos információ, hogy a férfi mit robbantott fel, állítólag egy ismeretlen tárgyat, mások szerint gázpalackot.

A rendőrség hermetikusan lezárta a környéket, már kilométerekkel a helyszín előtt megállítottak minden autót, egy határon túl már csak újsígíróigazolvánnyal engedtek tovább mindenkit, de a helyszínt már a sajtó munkatársai sem közelíthették meg.

A helyszínen láttuk Hajdu Jánost, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját is.

Miközben próbáltunk közelebb jutni a házhoz, folyamatosan húztak el mellettünk a kisebb-nagyobb hatósági járművek, elképesztű méretű a hatósági készültség. Este 10 óra után katonák is feltűntek a helyszínen, és nyomkereső kutyák ugatását is hallottuk a kékvillogós autók mellől.

Íme erről kisebb videónk:

A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjének ígérete szerint hamarosan hivatalos közleményt adnak ki.

A helyszíntől 4 kilométerre zajlik a Fidesz-KDNP őszi szezonnyitó frakcióülése, de a robbantásnak nincs köze ehhez.

Az elhunyt rendőrtisztnek Orbán Viktor miniszterelnök is kifejezte a részvétét.