Egy teaültetvényről fedezték fel pár napja, most te is gyönyörködhetsz benne az égbolton

Még néhány napot kell várni és egy olyan új csoda pillantható majd meg az égbolton, amelyről eddig nem volt tudomásunk. A csillagaszat.hu oldal számolt be egy szenzációs felfedezésről. A szabad szemmel is könnyen megfigyelhető üstököst, egy 72 éves japán amatőr csillagász, egyben üstökös felfedező látta meg. Hideo Nishimura éppen a Kakegawa város melletti Gomyo nevű teaültetvényén tartózkodott augusztus 12-én, amikor felfedezte távcsövével az új üstököst, amiről felvételeket is készített.

Hideo Nishimura pillantotta meg a különös égi jelenséget Fotó: Facebook

Mivel a fényesség nagynak számít a mai kisebb távcsövek számára, ezért sok amatőr csillagász megfigyelte és megerősítette a felfedezést a Japán Nemzeti Obszervatórium bejelentése után. Maga Nishimura utólag, a felfedezés előtti éjszakán készített felvételein is megtalálta az üstököst. A sok megfigyelés gyorsan lehetővé tette az égitest pályájának meghatározását, ami megerősítette, hogy egy korábban ismeretlen üstökösről van szó. A kométa a C/2023 P1 (Nishimura) hivatalos elnevezést kapta.

Az üstökös szeptember 18-án lesz napközelben, ekkor rendkívül fényesnek láthatjuk majd. Csillagászok szerint már szeptember 10-e körül érdemes kémlelni az eget, hiszen ebben az időben sokkal könnyebben észrevehetjük, akár szabad szemmel is.