Rejtélyes bolygót fedeztek fel a csillagászok, maguk sem értik, hogy nem semmisült meg

A közelmúltban jelent meg az a tanulmány a Nature magazinban, amely egy mindössze pár évvel ezelőtt felfedezett, titokzatos bolygó létezéséről elmélkedik. Az irásban azt taglalják, vajon hogyan lehetséges, hogy nem semmisült meg a Jupiterhez rendkívüli módon hasonlító gázbolygó, miután a napja vörös óriássá változott – mely esemény eddigi tudásunk szerint a naprendszer bolygóinak teljes pusztulásával jár.

A Halla nevű bolygónak egyszerűen nem kellene léteznie, mégis létezik Fotó: W. M. Keck Observatory / SWNS / Northfoto

A szóban forgó bolygó a tőlünk "mindössze" 520 fényévnyire fekvő Halla, melynek létezéséről 2015-ben szereztek először tudomást a szakemberek, és mely alaposan ledöbbentette őket, hogy ugyan mit is keres ott az a bolygó, ahol nem is kellene lennie. A Halla közelében ugyanis egy olyan csillag található, amely már a pusztulás útjára lépett: vörös óriássá változott – mely átalakulás jellemzően apokaliptikus pusztítássorozattal jár a csillag környezetében, a Halla ezt valahogy mégis túlélte, és jelenleg is boldogan kering a Baekdu névre hallgató csillag körül, 93 naponta megkerülve az. Persze azt is hozzáteszik a tudósok: ugyan a bolygó egyszer elkerülte a végzetét, de minden bizonnyal később, amikor a csillaga elkezd növekedni, már nem fogja.

A csillagászok most elsősorban azon tanakodnak, vajon hány Hallához hasonló "túlélő bolygó" található még a világűrben.

Mikor változik a mi Napunk is vörös óriássá? A tudósok jelenleg úgy vélik, a mi Napunk 4 milliárd év múlva fog vörös óriássá alakulni. Az esemény közben elnyeli majd a Naprendszer belső bolygóit, beleértve a Földet is, elpusztítva minden életet.

