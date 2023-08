Nem adják fel a reményt: önkéntesekkel és kutyákkal is keresik két napja eltűnt kollégájukat a tűzoltók

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden kezdték el nagy erőkkel keresni azt az idős tűzoltót, aki eltűnt a Gyadai rét feletti erdőben. A keresést azonban késő délután meg kellett szakítani, mert hatalmas vihar csapott le a területre. Szerda reggel 8 órától azonban újrakezdték a kutatást, amihez, azt kérik, csatlakozzon minél több helyi – írják a Diósjenői Önkéntes Tűzoltók, akik maguk is részt vesznek a keresésben.

Meredek sziklák nehezítik a keresést Fotó: Pixabay (A kép illusztráció)

48 órája tűnt el a férfi

A 60 év körüli férfi két napja reggel tűnt el a Pest és Nógrád vármegye határán lévő Naszály-hegyen. A szabadnapos nyugdíjas tűzoltó autóját a réthez közeli kirándulóközpont parkolójában találták meg, benne a férfi minden személyes tárgyai, tehát mobilját sem vitte magával. A keresés egyik vezetője, Varga Ferenc önkéntes tűzoltó elmondta, hogy egyelőre semmi nyomot nem találtak, de nem adják fel a reményt, minden perc, minden óra számít. A helyszínen tartózkodnak a rendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai is, ők is nagy erőkkel csatlakoztak be a keresésbe. Mivel minden perc számít, így a hatóság jelenléte bíztató.

Hatalmas összefogással keresik

A férfit a családján és a hatóságokon kívül rengeteg önkéntes is keresi. Érkeztek kutyás nyomkeresők, civilek, túrázók, biciklisek és rengeteg helyi, akik együtt, csatárláncban igyekeznek minél nagyobb területet átvizsgálni. Egy hatalmas erdős részről van szó, aminek először a turista ösvényhez közel eső részét vizsgálják át. A terület egyébként nagyon tagolt, hegyes-völgyes és tele van szintemelkedésekkel, meredek sziklákkal, külszíni bányával ami tovább nehezíti a keresést, egyszersmind felveti annak lehetőségét, hogy a férfit súlyos sérülés is érhette.