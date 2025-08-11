Dömötör Csaba: Manfred Weber cáfolja Magyar Pétert

Újabb pinokkiós gyöngyszem. Manfred Weber cáfolja Magyar Pétert. Csak azt nem tudom, miért gondolják mindig azt, hogy ha valami nem Magyarországon hangzik el, akkor le lehet tagadni

- írta legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett videójához Dömötör Csaba, aki leleplezte Magyar Péter újabb hazugságát.

Dömötör Csaba Fotó: Katona Tibor

– Abszolút a béke mellett állunk, és senki nem gondolkodik, de ezt mondjuk terjesztették Manfred Weberrel, aki a Néppárt elnöké, és frakcióvezetője. Amikor mondtam neki, akkor nagyot röhögött, mert mondta, hogy szerinte még azt a szót sem nagyon mondta mostanában, hogy sorkötelezettség, úgyhogy nem, nem lesz ilyen - hallható a videó elején.

Csakhogy Manfred Weber egészen mást mondott később, amelyről most előkerült egy felvétel.

Támogatom, hogy köztes lépésként, a hadkötelezetség irányába haladjunk, támogatom az általános sorkatonai szolgálatot, hogy a fiatalok szabadon dönthessenek arról, hogy milyen szolgálatot akarnak teljesíteni

- derül ki Dömötör Csaba videójának második feléből.