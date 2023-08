Kiakadtak a magyarok a Booking.com-ra, ezreket hiteget a cég

Az MTÜ által indított felmérésben eddig 2 290 vállalkozás nyilatkozott úgy, hogy tartozik neki a szállásközvetítő cég. Mindössze 5% válaszolta azt, hogy ez az összeg 100 ezer forint alatti, míg 30%-nak 100-500 ezer forint közötti összeggel tartozik, 28%-nak 500 ezer és 1 millió forint közötti összeggel, 26%-nak viszont 1 millió feletti összeget nem utalt még el az online platform. Megdöbbentő visszajelzés volt továbbá az is, hogy 34%-nál a rendszer nem a késedelmes fizetést jelzi, hanem tartozást az oldal felé. Mindössze 15% volt annyira szerencsés, hogy jelentős csúszással ugyan, de megkapta a szállásdíjat. Az érintettek közel fele nehezményezte azt is, hogy a kifizetési határidő folyamatosan változik a felületen. A felmérés kiterjedt a tájékoztatás módjára is: a válaszolók 25%-a nem kapott semmilyen tájékoztatást, és ami szintén eléggé kifogásolható, hogy 25%-uk visszajelzése szerint a probléma kapcsán a Booking ügyfélszolgálata egyáltalán nem tudott segíteni. A szolgáltatók válaszait még 2023. augusztus 11-ig várja az ügynökség.