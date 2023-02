Izgalmas témák kerültek elő a Turizmus Szezonnyitó Gálán

Utoljára 2020. február 1-jén volt a Budapest Kongresszusi Központban a turizmus szakma legrangosabb networking rendezvénye, a rá következő évben a Covid miatt csak online tudták megrendezni, tavaly pedig – a pandémia újabb hulláma miatt – el kellett halasztani és így végül 2022. május 1-jén, némileg átkeresztelve, Turizmus Szezonnyitó Gálát tartottak a Hungexpo új kongresszusi központjában – írja a turizmus.com.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az idei, jubileumi évben rendhagyó módon különleges zenei produkcióval kezdődött a 30. Turizmus Évadnyitó Gála. Minden érzékszervükkel a zenére figyelhettek a vendégek azon a teljes sötétségben megtartott, rövidke koncerten, melyet a látássérült Helle Maximilian, a vaksötét koncerteket szervező és hangos-könyveket kiadó Bodor Tibor Kulturális Egyesület alelnöke és a Budapest Bár zenészei tartottak a színpadon. Ezt követően a korábbi gálák fényképeiből álló válogatás villantotta fel a nagyszabású szakmai rendezvény három évtizedes történetét, amelynek során a turizmus-vendéglátás ágazat meghatározó szakemberei évről évre együtt ünnepelhettek, idén immár 12. alkalommal a BCC-ben.

A 30. Turizmus Évadnyitó Gálán a szakma képviselőit elsőként Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter köszöntötte, aki korábban kormánybiztosként felügyelte a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt megvalósítását.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

– Új dimenziót nyit a térség számára és a gazdasági növekedést is segítheti a Veszprém-Balaton EKF 2023 programsorozata – hangsúlyozta az egyébként veszprémi születésű politikus, miért tekinti az idei év egyik legfontosabb kihívásának az esemény sikeres lebonyolítását. Ahogy fogalmazott, az EKF indulásánál, az 1980-as években az európai kulturális örökség közös vonásainak megmutatása volt az elsődleges, az idők folyamán a helyi közösségek önazonosságának megerősítése is fontos céllá vált, a prioritások között ma már a turizmus, az imázskezelés, a városi revitalizáció, valamint az ipar- és munkahelyteremtés is szerepel.

Érdekes statisztikai adatokat bemutatva a miniszter Veszprémet szerencsés térségben fekvő, de némiképp elfeledett városként írta le, melynek fejlődése az Európai Unióhoz való csatlakozás, azaz 2004 óta sem kimagasló. Reményeik szerint az EKF programsorozata a kultúrára alapozva azonban olyan regionális növekedést indíthat be, mely lehetővé teszi Veszprém és a vele együtt pályázó több mint 200 település felzárkóztatását. A tapasztalatok szerint ugyanis az EKF-városok turizmusa az évadban 20-30 százalékkal nő, a regionális GDP 3-5 százalékkal haladhatja meg az aktuális évben és az azt követő 5 éves időszakban az adott ország átlagos GDP növekedését.

– A program tehát számunkra nemcsak a kultúráról, hanem azon túl a térség- és területfejlesztésről is szól, jelentős szerepet kap benne az infrastukturális fejlesztés is – hangsúlyozta. Veszprém a hazai turizmusban is gyengén teljesít, a 2022-es adatok alapján 52 ezer vendéggel és 182 ezer vendégéjszakával a 34. helyen áll a hazai települések rangsorában. A város turisztikai teljesítményének javításához az első lépés volt az EKF január 21-22-i nyitó hétvégéje, melynek eseményeire közel négyezerötszáz vendég volt kíváncsi, az általuk realizált 8400 vendégéjszaka hasonló szezonális adatokhoz képest 66 százalékos növekedést mutat.

– A turizmus kedvező hatásaira alapozva tehát a EKF programsorozattal érintett 200 településsel együtt szeretnénk egy olyan térségi gazdasági modellt kialakítani, mely 2023 után is erős, kreatív regionális tájegységet és gazdasági modellt tud fenntartani – emelte ki Navracsics Tibor.

Megjelent a TOP50-es kiadvány

A teljesen friss, még nyomdaillatú TOP50-es kiadványt Gál Pál Zoltán, a Turizmus Kft. ügyvezetője mutatta be a közönségnek. Az idén már 9. alkalommal megjelenő kötet – csakúgy, mint a korábbi években – a turizmus-vendéglátás ágazat 50 fontos szereplőjét, a turizmus szempontjából 10 sikeres polgármestert és 10 ígéretes fiatal szakembert mutat be.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Gál Pál Zoltán hangsúlyozta, hogy a kiadványban a Turizmus Kft. nem életműveket díjaz, hanem azokat a szakmabelieket igyekszik bemutatni, akiknek 2022-ben kiemelkedő befolyása volt az ágazatra. A kötetben 7-en kilencedszer szerepelnek, 16-an pedig először. A hazai gasztronómiát, melynek a 2022-es újraindulásban meghatározó hatása volt, 12 szakember reprezentálja. A TOP50-es kiadványban 7. alkalommal szereplő Hamvas Zoltánt és a kiadványban 5. alkalommal helyet kapott Széll Tamást, illetve a Bocuse d’Or lyoni döntőjén kiemelkedően szereplő magyar csapat többi tagját a rendezvényen nagy taps köszöntötte.

Szakmai előadások: Wizz Air és atlétikai vb

Az este folyamán a résztvevők szakmai prezentációkat is meghallgathattak, többek között a Wizz Air hálózatfejlesztési stratégiájáról, valamint a 2023. évi, budapesti atlétikai világbajnokságról.

Jeckel Evelin hálózatfejlesztésért felelős igazgató a Wizz Air nemzetközi sikersztorijának részleteit osztotta meg a hallgatósággal. Kiemelte, hogy a 19 éve működő légitársaság fennállása óta minden évben kétszámjegyű növekedést tudott felmutatni, ami egyedülálló a légi közlekedésben. Csupán két olyan év volt ebben az időszakban – a koronavírus-járvány alatt –, amikor visszaesés volt, ugyanakkor tavaly újra 45%-kal nőtt a Wizz Air által szállított utasok száma. A 2022-es évben így 45,6 millió utast szállított a légitársaság 177 repülőgéppel, 930 útvonalon, közel 200 úti célba több mint 50 országban. 17 országban összesen 37 bázist működtetnek, dolgozóik száma eléri a 7000 főt.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A 2023-as évre további növekedést tervez a Wizz Air, amely a járvány idején sem hagyott fel a toborzással, így biztosított a szükséges személyzet az új járatokhoz.

A turizmusra és Magyarország turisztikai marketingjére is óriási hatással bíró, augusztusi atlétikai világbajnokságról Németh Balázs, az eseményt szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója tartott prezentációt.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Szigetváry Zsolt

– Ez a legnagyobb sportesemény, ami hazánk történetében valaha volt – hangsúlyozta. Az augusztus 19. és 27. között megtartott eseményre több mint 2000 versenyző, több mint 3500 újságíró és 8000 akkreditált meghívott érkezik, a versenyszámokat világszerte mintegy 1 milliárd tévénéző fogja követni. Az itthon országos roadshow-val reklámozott eseményre 30 ezer külföldit várnak, akik a várakozások szerint 120 ezer vendégéjszakát tölthetnek majd Magyarországon. A 35 ezer férőhelyes Nemzeti Atlétikai Központ kivitelezése a tervek szerin halad, áprilisra befejeződhet.

Díjátadó, kvíz és MTÜ-infópont

Már az is hagyomány, hogy itt adják át a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány által alapított CheckINN turisztikai innovációs verseny díjait. A verseny célja az ágazat népszerűsítése, valamint az innovatív gondolkodásmód és vállalkozói szellem ösztönzése a felsőoktatásban tanulók körében.

Ezúttal sem maradt el a népszerű szakmai kvíz, melynek során 8 kérdésre adhattak részben komoly, részben humoros feleletet a vendégek. A válaszokat a hazai turizmus két jól ismert alakja, Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke és Erdei Bálint, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége alelnöke kommentálta.

A színpadi műsort követően nagyszabású állófogadás várta a vendégeket, akik a látványkonyha-állomásokon felszolgált ételkülönlegességek mellett megkóstolhatták azt a Nimród fantázianevű tortát is, mely a Magyar Cukrász Ipartestület felajánlásából készült a 30. jubileumra Füredi Krisztián cukrászmester jóvoltából. Népszerűnek bizonyultak a vendégek között sétáló robotok, amelyek segítségével bárki elkészíthette szelfijét és rögtön ki is nyomtathatta, megoszthatta vagy elküldhette az e-mail címére.

Mint ismeretes, idén július 1-jétől a vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók üzemeltetői is megkezdik az adatszolgáltatást a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által működtetett Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK). Ennek kapcsán a Turizmus Évadnyitó Gálán az MTÜ kollégái infópontot mutatták be az érdeklődők számára az év egyik legjelentősebb digitális ágazati fejlesztését a regisztrációtól egészen az adatszolgáltatásig. A szervezet országspecialistái pedig a legfontosabb küldőországokról osztottak meg a piacra lépéshez, illetve a már meglévő piaci jelenlét erősítéséhez szükséges gyakorlati ismereteket, valamint beszéltek az idén várható nemzetközi aktivitásokról is.

Zöld gála

Ahogy köszöntőjében Gál Pál Zoltán is hangsúlyozta, a gála szervezése során a Turizmus Kft. a nemzetközi trendekbe bekapcsolódva kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az idei évadnyitón fenntarthatósággal kapcsolatos rendezvénymegoldásokat mutasson be a szakmának. Ez a törekvés a gasztronómiai kínálatban, a kiállítói térben, a papírmentes, QR-kódos beléptetésben és még sok más területen megmutatkozott. A megmaradt ételeket ételmentő akció keretében rászorulókhoz szállítják. A rendezvény karbonlábnyomát, a Plant a Tree nonpofit egyesület közreműködésével, 60 fa ültetésével kompenzálják.