UFO-kat szeretnél látni? Interaktív térkép készült azokról a helyekről, ahol felbukkanhatnak

Hatalmas port kavart a közelmúltban az Egyesült Államok Kongresszusának meghallgatása, ahol David Grusch nyugalmazott őrnagy, a légierő egykori hírszerző tisztje többek között arról is beszélt, hogy szerinte bizonyítékok támasztják alá a földönkívüliek létezését. A férfi vallomásai szerint nemcsak léteznek, de igazolható, hogy többször is jártak már a Földön, sőt, kutatások is folynak a földönkívüli lényekkel, valamint technológiájukkal kapcsolatban. David Grusch szerint az USA az 1930-as évek óta tudja, hogy nem vagyunk egyedül.

Egyre több UFO-t észlelnek a britek. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A britek úgy vélik, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kommunikálhatott ez ügyben egymással, hiszen náluk is fordultak elő hasonló jelenségek. Az elmúlt két és fél évben közel ezer UFO-észlelést dokumentáltak a briteknél. Az Egyesült Királyság egyes részein már több százszor megfordulhattak.

Egyes dokumentumok szerint 2021 január és 2023 május között 957 UFO-jelenséget dokumentáltak. Ez a szám 2021-ben 410, 2022-ben 494, 2023. május 20-ig pedig 53.

A jelentések között szerepel olyan, mely leírja, hogy egy hosszú, szivarhoz hasonlítható, gömbölyű mintákat tartalmazó valami közel 20 percig lebegett 2022 októberében Chester felett. 2022 novemberében egy rakétaszerű alakot láttak Hartlepool felett, ami nagy lángok kíséretében, hangtalanul eltűnt a tanúk szeme elől. 2022 januárjában például egy kerek, csészealjhoz hasonló tárgyat láttak repülni, mely Bedwort környékén szállt.

Egyes dokumentumok szerint egyértelmű, hogy nem vagyunk egyedül. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A dokumentált jelenségek közül 48 százalék tartalmaz valamilyen fényképes vagy videós bizonyítékokat. A megfigyelések negyede, azaz 25 százalékuk az égbolton átívelő hullócsillagszerű felvételeket tartalmaz. A gömbszerű megfigyelések 17 százalékot adnak. A henger alakú tárgyak 10, a teljesen beazonosíthatatlan tárgyak pedig 9 százalékot tesznek ki.

Az Egyesült Királyság összes megyéje közül Greater Manchester egén figyelték meg a legtöbbet, mintegy 54 darabot. Ezt követte Greater London (52), Cheshire (37) és West Sussex (34). Ami a brit városokat illeti, Glasgow felett több UFO-tevékenység volt megfigyelhető, mint bárhol máshol, összesen 22.

A Pentagon egyébként cáfolta David Grusch azon állításait, mely szerint bármi hasonlót eltitkolnának az emberek elől. A britek által létrehozott interaktív térképet, melyen az UFO-k által leggyakrabban látogatott helyek szerepelnek, a The Mirror oldalán tudod megnézni.