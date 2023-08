Horror Tasson: exére és három gyermekére gyújtotta a házat

Most emelt vádat a Kunszentmiklósi Járási Ügyészség az ellen a férfi ellen, aki részegen volt szerelmére, valamint három közös gyermekükre gyújtotta a lakásukat. A tettesnek jelentős kárt okozó rongálás bűntette miatt kell majd a bíróság előtt felelnie, ugyanis mindenki szerencséjére végül személyi sérülés nem történt.

A tetőtér, ahol a nő a három gyermekkel lakott, teljesen kiégett Fotó: Magyarország Ügyészsége

Az ügy tavaly októberben kezdődött: ekkor jelent meg – egész napos alkoholizálást követően jó részegen – volt élettársánál a férfi. A nő szülei tassi házának tetőterében élt három közös gyermekükkel. A férfi többször is lekapcsolta a ház villanyóráját, valamint elzárta a külső gázcsapot, ami miatt a nő végül kihívta a zsarukat. A részeg ex ekkor távozott, később azonban visszatért. Ekkor berontott az emeleti lakrészbe, ahol törni-zúzni kezdett, majd pedig tüzeket gyújtott. Miután a tetőtér lángra kapott, kereket oldott. Szerencsére az épületből mindenkinek sikerült kimenekülnie, azonban a lakóingatlan tetőtere teljesen kiégett, ráadásul egy gázpalack is felrobbant.

Az anyagi kár jelentős: az épületben 11 millió forintos kár keletkezett, valamint odalett a nő és gyermekei minden ruhája és ingóságai is.

Az ügyészség a büntetett előéletű férfit jelentős kárt okozó rongálás bűntettével vádolja és ezért vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza. A letartóztatásban lévő vádlott bűnösségéről a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni – tudatta közleményében az ügyészség.